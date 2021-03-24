Заслужила: Джиган подарил жене неприлично дорогой автомобиль

Знаменитая многодетная мать Оксана Самойлова похвасталась роскошным подарком мужа. Рэпер Джиган подарил возлюбленной Rolls-Royce Ghost.

Семья рэпера Джигана живет ни в чем не нуждаясь, регулярно совершая крупные покупки и отдыхая на южных курортах. На 8 марта артист устроил для любимой жены сюрприз — арендовал ледовую арену, на которой организовал грандиозное шоу и торжественный ужин. Но на этом дорогие подарки мужчины не закончились. Оксана Самойлова показала в инстаграм-канале шикарную иномарку, которую ей купил знаменитый супруг.

Звездная брюнетка поделилась снимком нового автомобиля, поблагодарив Джигана за дорогой презент. В среднем стоимость машины Rolls-Royce Ghost составляет более 25 миллионов рублей. Многодетная мать сфотографировалась рядом с подарком, держа в руках букет роз. Элитный презент она назвала новеньким красавчиком.

Поклонники были поражены масшатабом приобретения светской львицы. Многие решили, что Джиган весьма щедрый мужчина. На днях его жена потратила из семейного бюджета 600 тысяч рублей на пластику груди, а теперь готова рассекать по улицам Москвы на неприлично дорогом авто. "Дай бог всем так жить", "Очень рада за вас. Вы заслужили", "Россия делится на вот таких и нас!", "Шикарной девушке шикарную машину", "Поздравляю, но не от всей души", — выразились пользователи Сети в комментариях к публикации Оксаны Самойловой.

