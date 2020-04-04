Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

Скандал вокруг звездной пары разгорелся практически сразу после рождения их четвертого ребенка. Появление на свет долгожданного сына стало для семьи началом конца. Оксана Самойлова и Джиган, скорее всего, больше не будут вместе, и нам лишь остается листать "Инстаграм" дивы и любоваться идиллическими снимками бывших возлюбленных.

В начале марта общественность пришла в ужас от выходок знаменитого рэпера. Мужчина стал вести прямые эфиры в своем инстаграм-аккаунте, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Поговаривают, что дело не ограничивалось лишь спиртным – в ход шли и наркотики. Некогда примерный отец вдруг перестал сдерживать себя при детях: матерился в их присутствии и просил принести ему пиво.

Оксане Самойловой пришлось отправить Джигана на реабилитацию в надежде, что мужчина придет в себя. Народ верил, что звездная пара сможет наладить отношения после скандала. Модель давала надежду на светлое будущее: она неоднократно заявляла, что хочет помочь отцу своих детей.

Но ей не удалось. Даже после возвращения на родину из Америки рэпер продолжил вести разгульную жизнь: игнорировал коронавирусный карантин, приглашал домой друзей, выпивал, выкладывал в свой "Инстаграм" сомнительные посты... В итоге Оксана Самойлова сообщила подписчикам, что собралась подавать на развод.

Что ж, это грустное завершение десятилетних отношений. Надеемся, рэпер придет в норму, а модель справится с воспитанием четверых детей. А пока предлагаем вспомнить, чем прославилась одна из популярных инстадив современности. Перед вами преображение Оксаны Самойловой из девочки из Ухты до влиятельной бизнес-леди "Инстаграма" с 11,5 миллиона подписчиков.

2013 год

Это одна из первых фотографий в профиле Джигана. Пара тогда только начинала совместный путь к славе.

Рэпера и модель даже сложно узнать на этих кадрах – нет еще того лоска. Их вполне можно принять за среднестатистическую счастливую семью.

2014 год

А вот снимок из "Инстаграм" модели. Оксана Самойлова тогда только начала пробовать различные косметические процедуры. Непросто узнать в ней нынешнюю инстадиву.

На этом этапе эксперименты с внешностью привели к татуажу бровей (к счастью, теперь они натуральные) и небольшой модификации губ. Зато какие очаровательные ямочки на щеках!

2015 год

Помните, была такая мода – делать губы "уточкой"? Что ж, мимо Оксаны Самойловой она тоже не прошла.

В 2015 году у модели и рэпера было уже двое дочерей, также девушка вела довольно популярный блог. В этот же период она начала пробовать свои силы как дизайнер и владелица интернет-магазина одежды.

2016 год

Оксана пропагандирует здоровый образ жизни. Девушка всегда много занималась спортом и правильно питалась. Правда, также она неоднократно хвасталась хорошей наследственностью.

Самойлова даже создала специальный сервис тренировок Fit For You. Здесь модель и ее команда разрабатывают индивидуальные занятия для желающих скорректировать фигуру.

2017 год

В 2017 году Оксана Самойлова родила Джигану третью дочь. Девушка всегда говорила, что хотела большую и дружную семью.

Однако пара мечтала о наследнике. Модель в шутку говорила, что уже устала рожать, но ей придется это делать, пока не получится воспроизвести на свет мальчика.

2018 год

Этот год можно назвать золотым в семейной жизни Оксаны Самойловой и Джигана. Наверное, на этот период приходится максимальное количество идиллических снимков многодетной семьи.

Кстати, в 2018-м девушка рассказала и секрет их брака. Оказывается, рэпер запрещал ей покидать дом без него или детей. При этом сам мужчина не стеснялся отдыхать с друзьями. Оксана призналась, что в начале отношений такая просьба от любимого показалась ей дикостью, однако сейчас она поняла, что это правильно. Модель советовала всем девушкам учиться быть "за мужем".

2019 год

В прошлом году Оксана Самойлова шокировала всех новостью о том, что снова беременна. Оказалось, они не планировали появление ребенка. Девушка до четвертого месяца не знала, что находится в положении.

Модель рассказывала, что не понимала, почему у нее растет живот, ведь не чувствовала никаких признаков беременности. Пара до последнего скрывала пол малыша, однако внимательные подписчики Оксаны сразу сказали: будет мальчик. И ведь были правы.

2020 год

Одна из последних фотографий в профиле Оксаны Самойловой в "Инстаграм". Здесь девушка запечатлена через несколько дней после появления на свет сына Давида. Как и всегда, почти сразу после родов модель быстро приходит в форму.

Сложно поверить, что перед нами мама четверых детей! Бизнес-леди отдыхает на одном из пляжей Майами.