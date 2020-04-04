Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

В начале марта общественность пришла в ужас от выходок знаменитого рэпера. Мужчина стал вести прямые эфиры в своем инстаграм-аккаунте, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Поговаривают, что дело не ограничивалось лишь спиртным – в ход шли и наркотики. Некогда примерный отец вдруг перестал сдерживать себя при детях: матерился в их присутствии и просил принести ему пиво.
Оксане Самойловой пришлось отправить Джигана на реабилитацию в надежде, что мужчина придет в себя. Народ верил, что звездная пара сможет наладить отношения после скандала. Модель давала надежду на светлое будущее: она неоднократно заявляла, что хочет помочь отцу своих детей.
Но ей не удалось. Даже после возвращения на родину из Америки рэпер продолжил вести разгульную жизнь: игнорировал коронавирусный карантин, приглашал домой друзей, выпивал, выкладывал в свой "Инстаграм" сомнительные посты... В итоге Оксана Самойлова сообщила подписчикам, что собралась подавать на развод.
Что ж, это грустное завершение десятилетних отношений. Надеемся, рэпер придет в норму, а модель справится с воспитанием четверых детей. А пока предлагаем вспомнить, чем прославилась одна из популярных инстадив современности. Перед вами преображение Оксаны Самойловой из девочки из Ухты до влиятельной бизнес-леди "Инстаграма" с 11,5 миллиона подписчиков.
2013 год
Это одна из первых фотографий в профиле Джигана. Пара тогда только начинала совместный путь к славе.
Рэпера и модель даже сложно узнать на этих кадрах – нет еще того лоска. Их вполне можно принять за среднестатистическую счастливую семью.
2014 год
А вот снимок из "Инстаграм" модели. Оксана Самойлова тогда только начала пробовать различные косметические процедуры. Непросто узнать в ней нынешнюю инстадиву.
На этом этапе эксперименты с внешностью привели к татуажу бровей (к счастью, теперь они натуральные) и небольшой модификации губ. Зато какие очаровательные ямочки на щеках!
2015 год
Помните, была такая мода – делать губы "уточкой"? Что ж, мимо Оксаны Самойловой она тоже не прошла.
В 2015 году у модели и рэпера было уже двое дочерей, также девушка вела довольно популярный блог. В этот же период она начала пробовать свои силы как дизайнер и владелица интернет-магазина одежды.
2016 год
Оксана пропагандирует здоровый образ жизни. Девушка всегда много занималась спортом и правильно питалась. Правда, также она неоднократно хвасталась хорошей наследственностью.
Самойлова даже создала специальный сервис тренировок Fit For You. Здесь модель и ее команда разрабатывают индивидуальные занятия для желающих скорректировать фигуру.
2017 год
В 2017 году Оксана Самойлова родила Джигану третью дочь. Девушка всегда говорила, что хотела большую и дружную семью.
Однако пара мечтала о наследнике. Модель в шутку говорила, что уже устала рожать, но ей придется это делать, пока не получится воспроизвести на свет мальчика.
2018 год
Этот год можно назвать золотым в семейной жизни Оксаны Самойловой и Джигана. Наверное, на этот период приходится максимальное количество идиллических снимков многодетной семьи.
Кстати, в 2018-м девушка рассказала и секрет их брака. Оказывается, рэпер запрещал ей покидать дом без него или детей. При этом сам мужчина не стеснялся отдыхать с друзьями. Оксана призналась, что в начале отношений такая просьба от любимого показалась ей дикостью, однако сейчас она поняла, что это правильно. Модель советовала всем девушкам учиться быть "за мужем".
2019 год
В прошлом году Оксана Самойлова шокировала всех новостью о том, что снова беременна. Оказалось, они не планировали появление ребенка. Девушка до четвертого месяца не знала, что находится в положении.
Модель рассказывала, что не понимала, почему у нее растет живот, ведь не чувствовала никаких признаков беременности. Пара до последнего скрывала пол малыша, однако внимательные подписчики Оксаны сразу сказали: будет мальчик. И ведь были правы.
2020 год
Одна из последних фотографий в профиле Оксаны Самойловой в "Инстаграм". Здесь девушка запечатлена через несколько дней после появления на свет сына Давида. Как и всегда, почти сразу после родов модель быстро приходит в форму.
Сложно поверить, что перед нами мама четверых детей! Бизнес-леди отдыхает на одном из пляжей Майами.
Популярные темы форума
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
Если у меня 37.8 вызывать врача?
Мы победим коронавирус?
Доигрались москвичи
Туристов ненавижу
Из какого вы города?
Новая мода!
Главный врачь комунарки заболел коронавирусом.
Джиган и Самойлова разводятся