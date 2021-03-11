Денис Александрович Устименко-Вайнштейн (Джиган) рэп-исполнитель

Биография Джигана

Джиган родился и вырос на Украине. Там же началась карьера будущей звезды хип-хопа. Первый коллектив, участником которого он стал, - группа "Крестная семья". Тогда он еще работал как Диджей.

Карьера Джигана пошла в гору в 2007 году, когда он записал песню вместе с Богданом Титомиром и Тимати. После этого он заключил контракт в лейблом Black Star Inc.

С тех пор Джиган плотно обосновался на российской сцене. Многие его хиты должно время удерживали первые позиции в чартах радиостанций. Рэпер неоднократно удостаивался наград на ежегодной премии "Муз-ТВ".

Личная жизнь - отношения с Самойловой

Свадьба Джигана и Оксаны Самойловой состоялась в декабре 2012 года. В браке у пары появилось четверо детей.

Первую дочь Самойлова родила еще в 2011-м: в июле того года на свет появилась Ариела. Через три года - дочь Лея, еще через три - Майя.

Сына Джиган дождался только к началу 2020-го. В марте Самойлова родила четвертого ребенка, его назвали Давид.

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