Пережившая предательство мужа Самойлова пожаловалась на новые проблемы: Целый список

Год назад Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом (Денис Устименко), однако позднее супруги все же помирились и решили сохранить брак. Как оказалось, несмотря на восстановленную идиллию, проблем в паре хватает.

В личном блоге модель поделилась вещами, которые ее раздражают в муже. По словам девушки, в его поведении есть много того, на что она не может спокойно смотреть. "У меня есть целый список который я постоянно дополняю с выпученными глазами полными непонимания, как так можно вообще? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда.

Как отметила Оксана Самойлова, ее супруг обожает раскидывать вещи по дому – он запросто может оставить одежду там, где ее снял. Эта привычка ужасно раздражает блогера, но переделать рэпера не получается. Также Джиган обожает плескаться в ванне, но после душа не вытирает с пола воду, и Оксана постоянно наступает в нее сухими носками.

По словам Самойловой, супруг постоянно дергает ее, если не может найти сок в холодильнике или штаны в шкафу. Иногда Устименко забирает у жены крем для лица и мажет его на лысину – подобное поведение особенно расстраивает девушку, ведь уходовая косметика ужасно дорого стоит.

Напомним, в феврале прошлого года у Самойловой и Джигана родился долгожданный сын. После выписки из роддома рэпер ушел в загул. Артист начал злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами, также его неоднократно замечали в компании незнакомых девушек. В итоге жена отправила Джигана на лечение в реабилитационный центр, а сама подала на развод. Правда, через несколько месяцев рэпер смог вымолить у нее прощение, и пара решила сохранить семью.