Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

Биография Оксаны Самойловой

Девушка родилась в городе Ухта. Их с младшим братом Женей воспитывала только мама, так как отец ушел из семьи, когда девочке было 6 лет.

После школы Оксана поступила в местный гуманитарный вуз, однако вскоре бросила учебу и отправилась покорять Москву. В столице ей удалось построить карьеру модели, однако точных сведений о том, чем занималась Самойлова до встречи с мужем, найти непросто. Сама же бизнес-леди не комментирует тот период своей жизни.

В 2008 году в ночном клубе юная модель познакомилась с начинающим рэп-исполнителем Джиганом. Скоро на свет появилась старшая дочь пары Ариела, а в 2012 году влюбленные поженились.

Сейчас Оксана жена известного репера, мать четверых детей, успешная бизнес-леди и блогер. У нее собственные проекты, а также многомиллионная аудитория в соцсетях – за ее новостями следят более 10 миллионов подписчиков.

Отношения с Джиганом

В 2008 году в ночном клубе юная модель познакомилась с начинающим рэп-исполнителем Джиганом. Скоро на свет появилась старшая дочь пары Ариела, а в 2012 году влюбленные поженились.

Оксана в своем аккаунте неоднократно заявляла, что у них с мужем довольно патриархальная семья. "В нашей семье под строжайшим запретом жена гуляющая (сидящая в ресторане и т. д.) сама по себе", – рассказывала девушка. Ей было запрещено тусоваться, гулять и с кем-либо встречаться без мужа. Как отмечала Оксана, она принимает такую позицию Джигана, так как не хочет подрывать его доверие к себе.

Пара воспитывает четверых детей – Ариелу, Лею, Мию и Давида.

Интересные факты об Оксане Самойловой