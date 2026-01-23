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Оксана Валерьевна Самойлова

бизнесвумен
Оксана Валерьевна Самойлова
  • Дата рождения: 27 апреля 1988
  • Место рождения: Ухта
  • Знак зодиака: Телец
  • Рост: 178
  • Вес: 53
  • Размер груди: 3
  • Жена/Муж: Устименко-Вайнштейн (Джиган) Денис Александрович
  • Дети: Ариела, Лея, Майя, Давид

Биография Оксаны Самойловой

Девушка родилась в городе Ухта. Их с младшим братом Женей воспитывала только мама, так как отец ушел из семьи, когда девочке было 6 лет.

После школы Оксана поступила в местный гуманитарный вуз, однако вскоре бросила учебу и отправилась покорять Москву. В столице ей удалось построить карьеру модели, однако точных сведений о том, чем занималась Самойлова до встречи с мужем, найти непросто. Сама же бизнес-леди не комментирует тот период своей жизни.

В 2008 году в ночном клубе юная модель познакомилась с начинающим рэп-исполнителем Джиганом. Скоро на свет появилась старшая дочь пары Ариела, а в 2012 году влюбленные поженились.

Сейчас Оксана жена известного репера, мать четверых детей, успешная бизнес-леди и блогер. У нее собственные проекты, а также многомиллионная аудитория в соцсетях – за ее новостями следят более 10 миллионов подписчиков.

Отношения с Джиганом

В 2008 году в ночном клубе юная модель познакомилась с начинающим рэп-исполнителем Джиганом. Скоро на свет появилась старшая дочь пары Ариела, а в 2012 году влюбленные поженились.

Оксана в своем аккаунте неоднократно заявляла, что у них с мужем довольно патриархальная семья. "В нашей семье под строжайшим запретом жена гуляющая (сидящая в ресторане и т. д.) сама по себе", – рассказывала девушка. Ей было запрещено тусоваться, гулять и с кем-либо встречаться без мужа. Как отмечала Оксана, она принимает такую позицию Джигана, так как не хочет подрывать его доверие к себе.

Пара воспитывает четверых детей – Ариелу, Лею, Мию и Давида.

Интересные факты об Оксане Самойловой

  • Владела брендом детской одежды Iamspecial;
  • Создала приложение для занятий спортом Fit For You;
  • Пережила ряд хирургических вмешательств: сделала ринопластику, увеличила грудь и губы, подтянула овал лица;
  • Всех четверых детей Оксана родила с помощью кесарева сечения.

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