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Давно не мальчик: Михалков потешался над седокудрым Киркоровым на глазах многочисленных гостей

Давно не мальчик: Михалков потешался над седокудрым Киркоровым на глазах многочисленных гостей

Режиссер Никита Михалков впал в шок от внешнего вида поп-короля Филипа Киркорова. Кинематографист высказался о прическе вокалиста.
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Во время произнесения речи на сцене 43-го Московского международного кинофестиваля Никита Михалков заметил в зале Филиппа Киркорова. Абсолютно седая шевелюра певца изумила режиссера. От удивления Никита Сергеевич начал говорить ерунду. Михалков сказал, что открывается 143-й по счету фестиваль.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Никита Сергеевич Михалков

Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

Кинодеятель сразу осознал оплошность и поспешил оправдаться. По словам Михалкова, седокудрый Киркоров выбил его из колеи, на секунду он решил, что попал на 143-й киносмотр. Шутка режиссера рассмешила многочисленных гостей смотра.

Видимо, 75-летний режиссер забыл, что поп-король давно не мальчик. 30 апреля Филиппу Бедросовичу исполнится 54 года.

Киркоров на язвительную остроту Михалкова не обиделся. Вокалист спокойно относится к тому, что стареет.

В личном "Инстаграм" вокалист отметил, что Михалков перенес всех гостей кинофестиваля на столетие вперед. Киркоров рад тому, что у режиссеров он ассоциируется с будущим.

Отметим, что на красную дорожку ММКФ-2021 Филипп Киркоров пришел с коллегой по цеху Натальей Гордиенко. Вокалисты сотрудничают с начала января. Киркоров теперь продюсирует красавицу-блондинку. Скоро девушка выступит на музыкальном состязании "Евровидение". Она представит Молдавию.

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Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 апреля 2021, 12:13 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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