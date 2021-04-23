Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

В Москве состоялось торжественное открытие международного кинофестиваля 2021 года. На красной дорожке появились самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса.

В театре "Россия" прошла церемония открытия 43-го Московского международного кинофестиваля. Все началось с приветствия министра культуры Ольги Любимовой и Никиты Михалкова. Режиссер является президентом ММКФ. Торжественную церемонию открыла кинокартина Тимура Бекмамбетова "Девятаев".

Фотографы быстро заметили на дорожке Кристину Асмус в темном платье в пол с открытой линией плеч, а также другую шикарную блондинку – Марину Доможирову в эффектном алом пальто.

Популярность Сергея Бурунова сейчас, кажется, набирает обороты с каждым днем. Улыбающийся и в отличном расположении духа, он с радостью позировал фоторепортерам в темно-синем костюме и белой рубашке.

Звезда сериала "Мылодрама" Маруся Климова выбрала для мероприятия синее платье миди с гофрированными элементами. Крупные серьги и строгий клатч дополнили образ актрисы.

Екатерина Климова в этот вечер собрала все комплименты. Красная помада, темное обтягивающее платье с элегантным корсетом и длинные перчатки в тон – томный лук актрисы покорил каждого.

Образ телеведущей Марины Лемешевой оказался достаточно спорным. Некоторые стилисты посчитали, что сверкающий костюм слишком выделялся на фоне коктейльных платьев. Однако темный клатч и классическая обувь оттеняли яркий выбор дивы.

Актер Алексей Барабаш появился в черном костюме и сиреневых очках. От рубашки он предпочел отказаться в пользу темной футболки.

Набирающий популярность артист Владимир Яглыч с радостью позировал фотографом вместе с избранницей Антониной Паперной. Он появился в идеальном костюме с галстуком, а возлюбленная поддержала его в стремлении к классике. Она подчеркнула вырез сверкающим чокером.

На красной дорожке сильно выделялась Мария Кожевникова. Видимо, весна вдохновила ее, и актриса пришла на мероприятие в ярком платье цвета фуксии.

Тенденцию к классическим костюмам поддержал и Андрей Соколов.

Агата Муцениеце же поддержала всех любителей блесток. Она появилась на церемонии в светло-голубом платье с пышными рукавами, демонстрирующем точеную фигуру актрисы.

Произвела фурор на красной дорожке и актриса, модель и певица Алена Кравец. Ее образ для открытия ММКФ был признан одним из самых удачных и стильных.

Фестиваль продлится до 29 апреля. В жюри основного конкурса в 2021 году вошли актер Милош Бикович, Нигина Сайфуллаева и другие звезды. Председательствовать на конкурсе будет филиппинский режиссер Брийянте Мендоса.

