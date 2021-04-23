"Мы – изгои!": гости отказались от шикарных банкетов и гулянок Михалкова

В разные годы гостями ММКФ были Софи Лорен, Джин Лоллобриджида, Элизабет Тейлор, Катрин Денев... А сегодня тут радуются даже молодому сербскому актеру Милошу Биковичу, которого когда-то Никита Михалков открыл в картине "Солнечный удар".
"Проблема с гостями связана не только с коронавирусом, мы – изгои, – вздыхает Никита Сергеевич. – Очень многие, даже хорошие знакомые – коллеги в Штатах, Франции, Испании – всей душой хотят приехать, но им поставлен определенный барьер, который они могут превозмочь собственной волей и бесстрашием, но не все на это идут. Хотя есть люди, которые приезжают и на Московский фестиваль, и в Крым".
Но знаменитый режиссер и актер даже рад, что все так вышло. Санкции, которыми со всех сторон обложили Россию, сыграла нам в итоге на руку. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло! "Если в первые годы фестиваля многие определяли его качество количеством звезд и банкетов, то в последние годы все-таки основной упор делается на само кино, разнообразие программы, – полагает Михалков. – Мы добились того, что фестивальные фильмы не должны иметь удостоверения, и показываем картины, которые могут и не появиться в прокате. Мне кажется, что возможность увидеть спектр кино – это самое главное"
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