"Мы – изгои!": гости отказались от шикарных банкетов и гулянок Михалкова

"Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы, а теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции, да и те не в охотку идут", – вздыхал чеховский Фирс в "Вишневом саде". Эти слова вспомнились во время открытия очередного Московского Международного кинофестиваля, который 22 апреля открылся в столице.

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