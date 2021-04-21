Шлепал по ягодицам: разгоряченного Киркорова засняли во время нежностей с куколкой

Похоже, у 38-летнего диджея Кати Гусевой, которая всегда рядом с Филиппом Киркоровым, появилась юная и дерзкая конкурентка – 24-летняя Кейт Браш. Теперь они обе борются за внимание короля российской эстрады! Пока, кажется, как в известном романе "12 стульев" побеждает молодость.
"Недавно вместе с Киркоровым за кулисами одного телешоу мы снимали ролик для Tik-Tok, – рассказала "Дни.ру" Кейт. – По сюжету он говорил, какого цвета у него сегодня настроение, а мой топик менял свой окрас. Филипп так разошелся, что даже легко ударил меня по попе!"
Кейт – девушка свободная, Филипп – в разводе. Поэтому Браш не отрицает продолжения их знакомства. "Мы очень приятно провели время вместе,– улыбается Кейт. – И теперь жду следующего мероприятия, чтобы увидеться с Киркоровым и еще что-нибудь снять. А там, кто знает, что нас ждет. Это уж как мы решим вдвоем!"
Со стороны этот ролик может показаться харасментом, но Кейт не согласна. "Это всего лишь легкий и нежный флрит! – считает она. – Это было очень забавно, а Филипп потом назвал меня "куколкой"
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