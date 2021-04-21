Шлепал по ягодицам: разгоряченного Киркорова засняли во время нежностей с куколкой

У тик-токера Кейт Браш почти шесть миллионов подписчиков! И в ближайшее время их может стать еще больше, ведь у Кейт вышел фейеричный ролик, в котором сам Филипп Киркоров нежно шлепает ее по пятой точке.

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