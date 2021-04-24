Накаченный Костюшкин дал под дых пузатому Киркорову

Поведение Стаса Костюшкина выбило Филиппа Киркорова из колеи. Король российской эстрады остался уязвленным.

Масштабный концерт радио "Дача" собрал популярных персон шоу-бизнеса, которых обожает публика. На ярком мероприятии выступили многие известные вокалисты, в числе которых были 49-летний Стас Костюшкин и 53-летний Филипп Киркоров. После яркого выступления звезды вышли на красную дорожку, чтобы похвастаться журналистам своими достижениями и поделиться планами. Внешний вид экс-участника группы "Чай вдвоем" заставил бывшего мужа Аллы Пугачевой чувствовать дискомфорт.

Стас Костюшкин ошарашил присутствующих неожиданной демонстрацией оголенного тела. Певец ловко снял с себя футболку и поразил окружающих мышцами пресса. В пандемию артист не терял время зря и активно занимался спортом, чтобы выглядеть впечатляюще. Пока экс-участник дуэта "Чай вдвоем" позировал перед изумленными фотографами, Филипп Киркоров отстраненно взирал на эффектного коллегу и его торс.

Исполнитель хита "Рыбка моя" выглядел комично на фоне раздетого Стаса Костюшкина. Брендовая одежда, в которую нарядился Филипп Киркоров, не скрывала, а наоборот подчеркивала заметный живот артиста. Журналисты решили в шутку спросить у короля российской эстрады, не хочет ли он тоже блеснуть перед камерой накаченным прессом. "А вот и не хочу", — ответил осажденный певец и поспешил скрыться от заинтригованных журналистов.