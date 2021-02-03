Борьба за приемных отпрысков и сомнения в отцовстве: что известно о детях Тома Круза

Известный голливудский актер три раза был женат. Во втором браке с коллегой по цеху Николь Кидман у Тома Круза появились дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони – это приемные дети пары. Кидман не могла выносить сама из-за проблем со здоровьем, поэтому супруги решились на усыновление.
Когда в 2001 году актеры решили развестись, Изабелле было девять, а Коннору всего шесть лет. Том не хотел, чтобы отпрыски жили отдельно от него. Он добивался полной опеки над детьми в суде и в итоге выиграл дело. Кидман уехала в Австралию, а ее приемные сын и дочь остались в Калифорнии с папой. В разлуке Изабелла и Коннор отдалились от приемной родительницы и начали звать ее по имени – Николь. Как и Круз, его отпрыски привержены сайентологическому течению.
Изабелла Джейн
Первенцу Тома Круза Изабелле Джейн уже 28 лет. Наследница знаменитости предпочитает вести закрытый образ жизни. Девушка окончила престижные курсы парикмахеров Vidal Sassoon Academy в Лондоне. Долгое время Изабелла работала в одном из престижных салонов столицы Великобритании. Какое-то время девушка трудилась ассистенткой в компании по производству одежды. Организация принадлежала новой жене Тома Круза – актрисе Кэти Холмс.
Наследница Круза и Кидман ведет соцсети, однако редко публикует там собственные фото. Она предпочитает хвастаться своими рисунками и фотографиями пейзажей. Между тем подписчики Изабеллы уверены, что та удивительным образом все больше начинает походить на приемного отца.
Наследница Тома Круза и ее муж Макс Паркер постоянно попадают в объектив папарацци. Желтая пресса часто распекает девушку за лишний вес. В пример Изабелле всегда ставят изящную и тонкую маму Николь.
Коннор Энтони
Сын Тома Круза и Николь Кидман в 16 лет начал карьеру диджея. На этом поприще он достиг больших успехов. Предложения о работе ему присылали со всех концов света. Час Коннора Энтони за пультом стоил пять тысяч долларов. В 2016 году наследник знаменитостей решил кардинально изменить жизнь. На вечеринке в честь Хэллоуина он понял, что больше не хочет заниматься музыкой.
На днях Коннор опубликовал фото с берегов Коста-Рики, на котором похвастался пойманным тунцом. 25-летний отпрыск звезды отрастил бороду. Теперь сын Тома и Николь каждый день встает в пять утра и на шесть часов уходит в океан. Коннор Энтони занимается ловлей рыбы. Он зарабатывает всего 850 долларов в день и чувствует себя счастливым.
Сури Круз
В ноябре 2006 года Том Круз женился на коллеге по цеху Кэти Холмс. В том же году на свет появился третий ребенок знаменитости – дочь Сури. После пяти лет брака Том и Кэти развелись. По решению суда девочку оставили жить с матерью. Тому Крузу выделили на общение с ребенком по десять дней в месяц.
Еще до развода с Холмс Круз планировал отдать дочь в учебное заведение при Церкви сайентологии. Мать девочки с этим была не согласна. Когда бумаги о расторжении брака были подписаны, Кэти официально сменила имя наследницы на Скаут и отдала ее в католическую школу для девочек. Поговаривают, что актер не видел дочь шесть лет.
В 2019 году в Сети муссировались слухи, дескать, Сури не является биологической дочерью Тома. Об этом, как сообщал анонимный источник, проговорилась сама Кэти Холмс. Сомнения по поводу отцовства актера выражал и журналист Эндрю Мортон. Том Круз официально опроверг эти сплетни и подал в суд на репортера.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Жена не хочет работать
Навального посадили
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Должна женщина слушаться мужчину?
Кто такой Вальтер Артем?
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме