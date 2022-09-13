Николь Мэри Кидман Актриса, певица, продюсер

Биография

Николь Кидман родилась 20 июня 1967 года в Гонолулу. Когда девочке исполнилось четыре года, её семья вернулась в Австралию. У актрисы есть сестра – известная журналистка и телеведущая Антония Кидман.



В 1982 году в возрасте 15 лет Кидман появилась в своём первом полнометражном дебюте – ремейке фильма "Рождество в лесу", который часто показывают на новогодние праздники. С тех пор она снялась в десятках фильмов и сериалов, работала с лучшими режиссерами. Актриса является обладательницей "Оскара" , "Эмми", "Золотого глобуса" и многих других премий.

Николь Кидман известна также как певица.

Личная жизнь

Актриса замужем второй раз. Первый муж – известный актер Том Круз. Они познакомились на съемках фильма "Дни грома". Они поженились в 1989 году, а затем усыновили двух детей – дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони. В феврале 2001 года пара развелась.

В 2005 году Николь Кидман познакомилась с австралийским певцом Китом Урбаном. В 2006 они поженились в Сиднее, а в 2008 у них родились первая дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан. В 2008 родилась вторая дочь – Фэйт Маргарет Кидман-Урбан.

Актрисе также приписывают романы с Джудом Лоу, Тоби Магуайером и Робби Уильямсом.

Интересные факты