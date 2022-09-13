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Николь Мэри Кидман

Актриса, певица, продюсер
Николь Мэри Кидман
  • Дата рождения: 20 июня 1967
  • Место рождения: Гонолулу, Гавайи
  • Знак зодиака: Близнецы
  • Рост: 180
  • Вес: 51
  • Размер груди: 2
  • Жена/Муж: Кит Урбан
  • Дети: Изабелла Джейн Круз, Коннор Энтони Круз, Сандэй Роуз Кидман-Урбан, Фэйт Маргарет Кидман-Урбан

Биография

Николь Кидман родилась 20 июня 1967 года в Гонолулу. Когда девочке исполнилось четыре года, её семья вернулась в Австралию. У актрисы есть сестра – известная журналистка и телеведущая Антония Кидман.

В 1982 году в возрасте 15 лет Кидман появилась в своём первом полнометражном дебюте – ремейке фильма "Рождество в лесу", который часто показывают на новогодние праздники. С тех пор она снялась в десятках фильмов и сериалов, работала с лучшими режиссерами. Актриса является обладательницей "Оскара" , "Эмми", "Золотого глобуса" и многих других премий.

Николь Кидман известна также как певица.

Личная жизнь

Актриса замужем второй раз. Первый муж – известный актер Том Круз. Они познакомились на съемках фильма "Дни грома". Они поженились в 1989 году, а затем усыновили двух детей – дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони. В феврале 2001 года пара развелась.

В 2005 году Николь Кидман познакомилась с австралийским певцом Китом Урбаном. В 2006 они поженились в Сиднее, а в 2008 у них родились первая дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан. В 2008 родилась вторая дочь – Фэйт Маргарет Кидман-Урбан.

Актрисе также приписывают романы с Джудом Лоу, Тоби Магуайером и Робби Уильямсом.

Интересные факты

  • Николь сама снимается во всех обнаженных сценах.
  • У актрисы аллергия на клубнику, и она до смерти боится бабочек.
  • Николь стала первой австралийской актрисой, получившей Оскар за лучшую женскую роль.
  • Первая общая дочь Николь и Кита Урбана была рождена под кантри.

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