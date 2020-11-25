Николь Мэри Кидман Актриса, певица, продюсер

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
19:38
А как же Меладзе? Брежнева уехала из России в компании мужчины в платье
19:08
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
19:04
"Вам без одежды больше идет": Рева показал обнаженный снимок с женой
18:41
Когда врачи бессильны: тяжелобольная Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой
18:12
Вдова Абдулова сделала заявление после слухов о новом романе
17:54
Звезда сериала "Склифосовский" назвала свой брак просроченным продуктом
17:39
Загитова заговорила о возвращении на лед
17:33
"Наташа, не разрешай": Королеву предостерегли от женитьбы сына на жадной стриптизерше
17:28
В Косино-Ухтомском по программе "Мой район" построят школу с дошкольным отделением
17:27
Экономике Белоруссии предрекли скорый крах: Результат политики Лукашенко
17:19
В Бескудникове благоустроят территории двух школ в рамках программы "Мой район"
17:06
Историю оплеванной и затравленной Меган Маркл отказались показать в "Короне"
16:53
По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем
16:14
Родственники отказались хоронить Лядову рядом с Началовой
16:11
"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах
15:59
"После тридцати – хана": Тодоренко пожаловалась на здоровье
15:53
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
15:43
Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку
15:37
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров
15:35
Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности
15:31
Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону
15:30
"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться
15:07
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского
15:06
"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
15:05
"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО
14:53
Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын
14:51
В Ивановской области украли гараж весом в три тонны
14:44
При пожаре на Кубани погибла мать с детьми
14:29
"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой
14:14
В Химках поймали рысь
14:13
Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь
14:12
"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов
14:12
Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
12:32
Возле ТЦ в Перми прорвало теплотрассу
12:21
Делить нечего и некому: имущество Лядовой прибрали к рукам чужие люди
12:19
Хуже Ефремова: Погубивший людей брат Смольянинова мечтает вырваться из тюрьмы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha
Николь Мэри Кидман

Николь Мэри Кидман Актриса, певица, продюсер

  • Дата рождения: 20 июня 1967
  • Место рождения: Гонолулу, Гавайи
  • Знак зодиака: Близнецы
  • Рост: 180
  • Вес: 51
  • Размер груди: 2
  • Жена/Муж: Кит Урбан
  • Дети: Изабелла Джейн Круз, Коннор Энтони Круз, Сандэй Роуз Кидман-Урбан, Фэйт Маргарет Кидман-Урбан

Биография

Николь Кидман родилась 20 июня 1967 года в Гонолулу. Когда девочке исполнилось четыре года, её семья вернулась в Австралию. У актрисы есть сестра – известная журналистка и телеведущая Антония Кидман.

В 1982 году в возрасте 15 лет Кидман появилась в своём первом полнометражном дебюте – ремейке фильма "Рождество в лесу", который часто показывают на новогодние праздники. С тех пор она снялась в десятках фильмов и сериалов, работала с лучшими режиссерами. Актриса является обладательницей "Оскара" , "Эмми", "Золотого глобуса" и многих других премий.

Николь Кидман известна также как певица.

Личная жизнь

Актриса замужем второй раз. Первый муж – известный актер Том Круз. Они познакомились на съемках фильма "Дни грома". Они поженились в 1989 году, а затем усыновили двух детей – дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони. В феврале 2001 года пара развелась.

В 2005 году Николь Кидман познакомилась с австралийским певцом Китом Урбаном. В 2006 они поженились в Сиднее, а в 2008 у них родились первая дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан. В 2008 родилась вторая дочь – Фэйт Маргарет Кидман-Урбан.

Актрисе также приписывают романы с Джудом Лоу, Тоби Магуайером и Робби Уильямсом.

Интересные факты

  • Николь сама снимается во всех обнаженных сценах.
  • У актрисы аллергия на клубнику, и она до смерти боится бабочек.
  • Николь стала первой австралийской актрисой, получившей Оскар за лучшую женскую роль.
  • Первая общая дочь Николь и Кита Урбана была рождена под кантри.
поделиться

Похожи на папу: Кидман впервые за долгое время показала подросших детей

Наследники поддержали актрису на "Золотом глобусе"

Николь Кидман побили в опере за невежество

Звезду поставили на место

Борьба за приемных отпрысков и сомнения в отцовстве: что известно о детях Тома Круза

Артист трижды папа

"Горячая": Николь Кидман выставила все прелести напоказ

Поклонники в восторге от ее фигуры

"Я слегла": Николь Кидман лишилась здоровья

Актриса сделала признание

"Я помню, как немного напилась": Кидман рассказала о тяжелой борьбе с комплексами

В 13 лет рост звезды был уже 178 сантиметров

загрузить ещё

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+