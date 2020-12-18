"Успела побывать в его квартире": Том Круз завел молодую любовницу

Сообщается, что любимый всеми голливудский актер вступил в новые отношения. Никто не ожидал, но его новая возлюбленная – коллега по фильму "Миссия невыполнима 7" Хейли Этвелл. Отметим, избранница сильно младше актера: разница в возрасте составляет практически 20 лет.
"Том и Хейли нашли общий язык с самого первого дня. Карантин сблизил их еще больше, они стали совершенно неразлучны", – сообщает анонимный источник. "Сначала они встречались после работы, она уже успела побывать в его квартире в Лондоне. Кажется, они счастливы", – отмечает он.
Журналисты запросили комментарий у представителей Тома Круза, однако ответа так и не получили. Известно, что после неожиданного развода с Кети Холмс он редко говорит о личной жизни, старается избегать подобных вопросов. Именно поэтому с 2012 года об отношениях актера практически ничего не известно.
Напомним, недавно произошел серьезный скандал с участием артиста. Во время съемок фильма "Миссия невыполнима – 7" он серьезно сорвался на коллег. Звезду вывел из себя тот факт, что члены группы не соблюдают социальную дистанцию. Он накричал на них матом. Позднее видео появилось в сети. Свидетелями происшествия стали 50 человек.
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