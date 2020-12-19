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Наоравшего на коллег за несоблюдение дистанции Тома Круза публично унизили

Наоравшего на коллег за несоблюдение дистанции Тома Круза публично унизили

Том Круз. Фото: DyD Fotografos/Geisler-Fotopress/www.globallookpress.com
Недавно Том Круз устроил скандал на съемочной площадке фильма "Миссия невыполнима – 7". Он выругался на коллег за то, что они не соблюдают социальную дистанцию. Позднее актер появился на мероприятии в маске, которая не защищает от коронавируса.
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В Сеть попала видеозапись, на которой звезда Голливуда матерится и нападает на членов съемочной группы. В своей пламенной речи артист заявил, что не хочет снова сидеть дома, если кто-то из участников рабочего процесса свалится с ковидом. "Еще раз увижу, вы отсюда исчезните", – кричал Том Круз в гневе.

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Однако скоро актер и сам допустил ошибку. 58-летний артист появился на публике в очень красивой, но абсолютно бесполезной маске. Аксессуар из магазина Jupiter Gear оснащен угольным фильтром и дыхательными клапанами. В описании к продукту сказано, что маска предназначена для занятий спортом.

При этом Центр по контролю и профилактике заболеваний США не советует носить в общественных местах маски с дыхательными клапанами, так как они пропускают воздух, а ковид как раз передается через него. Впрочем, Тома Круза это не остановило.

Напомним, ранее стало известно о том, что у актера появилась новая девушка. Ею стала Хейли Этвелл, с которой звезда познакомилась как раз на съемках фильма "Миссия невыполнима – 7". По словам друзей Тома Круза, пара выглядят счастливой – они гуляют за ручку и часто обнимаются. При этом девушка уже успела побывать в квартире артиста в Лондоне.

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Автор: 19 декабря 2020, 06:47 Источник: TMZ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Том Круз изменился до неузнаваемости из-за пластики

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