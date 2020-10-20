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Том Круз

Актер, режиссер, продюсер
Том Круз
  • Дата рождения: 3 июля 1962
  • Место рождения: Сиракьюс, Нью-Йорк
  • Знак зодиака: Рак
  • Рост: 170
  • Вес: 71
  • Дети: Коннор Энтони Круз, Изабелла Джейн Круз, Сури Круз

Биография

Том Круз – третий ребёнок в семье. В поисках работы его семья часто переезжала, что стало одной из причин трудного детства актёра. Когда Тому было 12 лет, его родители развелись. К 14 годам он сменил 15 школ в США и Канаде.

Актерская карьера Тома началась в 1981 году с эпизодической роли в фильме "Бесконечная любовь". Первую главную роль он получил в фильме "Рискованный бизнес" в 1983 году.

В ноябре 2005 года вышла серия мультсериала "Южный парк", которая высмеивала Тома Круза. Повторный показ серии был отменен. Предположительно, Том Круз угрожал компании отказом от съемок в фильме "Миссия невыполнима.

Сегодня Том Круз является одним из самых ярких голливудских актеров. За его плечами десятки культовых кинокартин, три премии "Золотой глобус" и несколько номинаций на "Оскар".

Личная жизнь

Впервые Том Круз женился в 1987 году. Его избранницей стала Мими Роджерс. Брак просуществовал всего три года, потому что актер встретил Николь Кидман. На их счету три совместные картины. Семья Круза и Кидман распалась в 2001 году после 9 лет и 11 месяцев совместной жизни. От этого брака у Круза осталось двое приёмных детей.

Причиной расставания с Николь Кидман послужил роман Тома с Пенелопой Крус. Весной 2004 года они приняли решение расстаться.

В ноябре 2006 года Том Круз женился на Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а ранее весной у пары родилась дочь Сури. Через шесть лет артистка подала на развод и потребовала для себя полной опеки над дочерью.

Интересные факты

  • 21 марта 2013 года Том Круз зарегистрировался в российской социальной сети "Вконтакте"
  • У юного Тома Круза были кривые зубы
  • Уже очень давно актёр является вегетарианцем
  • Каждая из трёх жён актёра была на одиннадцать лет моложе предыдущей

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