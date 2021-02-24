"Жена убила бы меня": находящийся в заточении Клуни освоил новую профессию

Проводя время на карантине, 58-летний Джордж Клуни обзавелся так называемыми хобби. Актер по несколько раз в день загружал стиральную машину и занимался мытьем посуды, потому что его дети не склонны к аккуратности. В недавнем разговоре с журналистами артист не постеснялся назвать своих детей неряхами.
По словам Клуни, он был вынужден снять "шляпу кинознаменитости" и заменить ее на "штатную шляпу отца". Помимо работы по дому, актер занимался более непривычным для себя делом – подстригал волосы сына. Так он освоил профессию стилиста. Но Джордж не рискует делать стрижку дочери, потому что может сделать это неаккуратно. "Жена убила бы меня, если бы я коснулся волос дочери", – посмеялся он.
Напомним, Джордж Клуни женился на юристе Амаль Аламуддин осенью 2014 года. Свадьба состоялась в Италии. Двойняшки родились в летом 2017-го. Супруги назвали сына Александром, а дочь – Эллой.
Ранее жена Джорджа Клуни представила новую книгу "Право на справедливое судебное разбирательство в международном праве". Амаль, которая много раз правила свое произведение, призналась, что эта работа повлияла на ее брак.
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