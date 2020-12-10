Джордж Клуни актер, режиссер, продюсер

Биография

Джордж Клуни родился 6 мая 1961 года. Его мать в молодости была королевой красоты, а отец политиком и журналистом. Актер вырос в настоящей ирландской католической семье. С ранних лет Джордж много времени проводил на съемках отца.

В школе Клуни учился очень хорошо, а свободное время посвящал бейсболу и баскетболу. Сначала он думал о карьере юриста, но быстро отбросил эту идею. Он поступал в два вуза, но ни один из них не закончил.

Первую большую роль Джордж Клуни получил в 1994 году в сериале "Скорая помощь". Однако первой главной ролью актера и большой работой принято считать картину "От заката до рассвета" режиссера Роберта Родригеса. После этого фильма актер стал звездой. На его счету сотни удивительных ролей и восемь режиссерских работ, в том числе и кинокартина "Доброй ночи и удачи", за которую он был номинирован на "Оскар" сразу в трех категориях.

Личная жизнь

С 1987 года Джордж Клуни состоял в отношениях с актрисой Келли Престон. В 1989 году они расстались, а он женился на Талии Болсам. В 1993 году пара объявила о разводе. Также у Клуни были романы с Селин Балитран, Лизой Сноудон, Рене Зеллвегер, Элизабеттой Каналис, спортсменкой Стэйси Киблер.

В 2014 году актер сделал предложение юристу Амаль Аламуддин. Они поженились в этом же году, а в 2017 стало известно, что семья ждет пополнения. У пары родились двойняшки: дочь Элла и сын Александр.

Интересные факты

Джорджа Клуни – обладатель двух "Оскаров" и четырех "Золотых глобусов",

Одним из предков актёра является знаменитый американский президент Авраам Линкольн.

Когда Джордж только приехал в Голливуд, у него совсем не было денег. Некоторое время он жил в подсобке друга.