Голливудский актер вызвал отвращение матерной бранью на съемках

Конечно, в период эпидемии важно соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Но нужно еще и оставаться человеком. Том Круз не выдержал и взорвался от бешенства, которое его охватило при виде нарушений.
Джордж Клуни поддержал своего разгорячившегося коллегу, который наорал нецензурной бранью на коллег. По мнению 59-летнего актера, Том Круз поступил правильно, пишет портал E! Online.
"Он не перегнул палку. В данной ситуации он несет за всех ответственность, так что он абсолютно прав", – рассказал Джордж Клуни журналистам.
Также голливудский актер подчеркнул, что в данном случае его актер рисковал работой всей съемочной группой. Ведь если кто-то из актеров заболеет, съемки придется останавливать, и контракты попросту сгорят.
При этом Джордж Клуни заметил, что неизвестно, как бы он повел себя в подобной ситуации. Возможно, даже и хуже.
Напомним, ранее Том Круз обматерил членов съемочной группы фильма "Миссия: невыполнима 7", которые нарушили правила безопасности в период пандемии коронавируса. Кто-то из актеров появился без маски.
Кто-то записал на диктофон происходящий на съемках скандал и опубликовал его в Сети. После этого многие поклонники разочаровались во вспыльчивом актере.
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