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Шоу-бизнес
Голливудский актер вызвал отвращение матерной бранью на съемках

Голливудский актер вызвал отвращение матерной бранью на съемках

Том Круз. Фото: Alex Edelman/The Photo Access/www.globallookpress.com
В Сети появился видео скандала на съемочной площадке фильма "Миссия невыполнима". На видео Том Круз материт актеров без масок. Неожиданная агрессия у многих вызвала отвращение. Джордж Клуни поддержал коллегу.
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Конечно, в период эпидемии важно соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Но нужно еще и оставаться человеком. Том Круз не выдержал и взорвался от бешенства, которое его охватило при виде нарушений.

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Джордж Клуни поддержал своего разгорячившегося коллегу, который наорал нецензурной бранью на коллег. По мнению 59-летнего актера, Том Круз поступил правильно, пишет портал E! Online.

"Он не перегнул палку. В данной ситуации он несет за всех ответственность, так что он абсолютно прав", – рассказал Джордж Клуни журналистам.

Также голливудский актер подчеркнул, что в данном случае его актер рисковал работой всей съемочной группой. Ведь если кто-то из актеров заболеет, съемки придется останавливать, и контракты попросту сгорят.

При этом Джордж Клуни заметил, что неизвестно, как бы он повел себя в подобной ситуации. Возможно, даже и хуже.

Напомним, ранее Том Круз обматерил членов съемочной группы фильма "Миссия: невыполнима 7", которые нарушили правила безопасности в период пандемии коронавируса. Кто-то из актеров появился без маски.

Кто-то записал на диктофон происходящий на съемках скандал и опубликовал его в Сети. После этого многие поклонники разочаровались во вспыльчивом актере.

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Автор: 18 декабря 2020, 04:01 Источник: E! Online ✓ Надежный источник
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