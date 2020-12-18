"Ради нашего брака больше никогда не буду так поступать": отношения Клуни оказались под угрозой

Недавно Амаль Клуни представила свою новую книгу "Право на справедливое судебное разбирательство в международном праве". Из-за пандемии презентация прошла в онлайн-формате во время традиционной конференции Международной ассоциации юристов.

Жена Джорджа Клуни рассказала о кропотливой работе над текстом, а также нежно поблагодарила супруга за терпение. Она сообщила, что, так или иначе, книга повлияла на их брак, так как актеру ее работа казалась "бесконечной.

"Я всегда была так уверена, что уже внесла финальные правки, а потом переписывала все снова и снова", – поделилась Амаль. "Работа над книгой проходила во всех местах, где снимался Джордж, и на протяжении всего времени съемок", – вспомнила звезда.

Она не забыла похвалить любимого мужа. "Он был не только терпеливым, но и невероятно вдохновлял меня. Мне действительно уже не нужны доказательства того, что он замечательный, но это было одно из них", – трогательно отметила трепетная супруга.

"Я думаю, он сейчас смотрит эфир внизу на кухне, поэтому я просто хочу сказать ему спасибо. Со своей стороны я могу пообещать ради нашего брака, что больше никогда не буду так поступать", – в шутку добавила она.

Коллеги по цеху поблагодарили Амаль за ее труд и высоко оценили работу юриста. Они сообщили, что книга является "всеобъемлющим обзором международной правоприменительной практики по одному из наиболее спорных прав в мире".

Напомним, брак пары является одним из самых крепких и обсуждаемых в Голливуде. Влюбленные женаты уже шесть лет и воспитывают двоих маленьких детей.

