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"У нее сила свыше": мистический дар помог Пугачевой стать феноменом

"У нее сила свыше": мистический дар помог Пугачевой стать феноменом

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com.
"Кто такой Леонид Ильич Брежнев? – Мелкий политический интриган времен великой Аллы Пугачевой" - этот анекдот был очень популярен среди советских граждан. В эпоху застоя Примадонна стала настоящим феноменом и остается им и сегодня.
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По словам ясновидящей Милы Абрамович, секрет многолетней популярности Аллы Пугачевой прост. Он заключается в умении вовремя взять себя в руки. В критические моменты, когда другие люди впадают в шок и бездействуют, Пугачева, по мнению Абрамович, делает решительные шаги. В экстремальных ситуациях Алла Борисовна всегда знает что предпринять и готова помогать другим. Более того, Примадонне дарованы практически сверхъестественные способности.

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Алла Борисовна Пугачева певица

"Это человек, который умеет принимать решения четко и правильно, составлять суждения о людях, о ситуации. Это здравомыслящий человек. У нее сила свыше. Она беспристрастна", – сказала ведунья в беседе с шоуменом Рустамом Солнцевым.

Отметим, что музыкальный критик Сергей Соседов, в свою очередь, считает, что ключ к успеху Аллы Пугачевой заключается в умении использовать талантливых людей в своих целях. На ранних этапах карьеры вокалистка окружала себя одаренными людьми, композиторами и поэтами, которые писали ей музыку и стихи.

"Она же сама никогда ничего не делала. Только сливки снимала", – говорил Соседов в одном из интервью. Бешеной популярностью Алла Пугачева обязана, по мнению критика, Микаэлу Таривердиеву, Александру Зацепину, Леониду Дербеневу, Раймонду Паулсу, Илье Резнику и некоторым из своих многочисленных мужей.


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Автор: 24 февраля 2021, 04:02 Источник: Ютуб-канал Рустама Солнцева ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

Гость623252
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поет под фанеру
Гость619748
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Ну началось.. Старые песни и все Не о главном)
Гость626012
Пожаловаться Ответить
Опять- 25? Не ворошите прах.
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