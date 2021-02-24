"У нее сила свыше": мистический дар помог Пугачевой стать феноменом

По словам ясновидящей Милы Абрамович, секрет многолетней популярности Аллы Пугачевой прост. Он заключается в умении вовремя взять себя в руки. В критические моменты, когда другие люди впадают в шок и бездействуют, Пугачева, по мнению Абрамович, делает решительные шаги. В экстремальных ситуациях Алла Борисовна всегда знает что предпринять и готова помогать другим. Более того, Примадонне дарованы практически сверхъестественные способности.
"Это человек, который умеет принимать решения четко и правильно, составлять суждения о людях, о ситуации. Это здравомыслящий человек. У нее сила свыше. Она беспристрастна", – сказала ведунья в беседе с шоуменом Рустамом Солнцевым.
Отметим, что музыкальный критик Сергей Соседов, в свою очередь, считает, что ключ к успеху Аллы Пугачевой заключается в умении использовать талантливых людей в своих целях. На ранних этапах карьеры вокалистка окружала себя одаренными людьми, композиторами и поэтами, которые писали ей музыку и стихи.
"Она же сама никогда ничего не делала. Только сливки снимала", – говорил Соседов в одном из интервью. Бешеной популярностью Алла Пугачева обязана, по мнению критика, Микаэлу Таривердиеву, Александру Зацепину, Леониду Дербеневу, Раймонду Паулсу, Илье Резнику и некоторым из своих многочисленных мужей.
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