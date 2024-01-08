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Рустам Солнцев

телеведущий
Рустам Солнцев
  • Дата рождения: 29 декабря 1976
  • Место рождения: Славянск-на-Кубани
  • Знак зодиака: Козерог
  • Рост: 185
  • Жена/Муж: Татьяна Третьякова (брак продлился три года)
  • Дети: Нет

Будущий участник скандального реалити-шоу родился в 1976 году в городе Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Его мать окончила торговый техникум, а отец был партийным работником. У Рустама Калганова (настоящая фамилия звезды) есть также старший брат и младшая сестра.

Ранняя биография Солнцева была неразрывно связана с библиотекой. Он был любознательным мальчиком и проводил много времени за книгами. Больше всего Рустам любил читать классическую литературу. По словам матери телеведущего, весь их дом был завален книгами.

Солнцев окончил юридический факультет, однако ни дня не проработал по специальности. С самого начала он выбрал творческий путь. В начале 90-х Рустам всерьез увлекся модельным бизнесом и даже выходил на подиум в Милане.

Спустя несколько лет он вернулся в Россию и стал работать диджеем на радио "Европа Плюс", а после – ведущим на канале "Муз ТВ". Но такой славы ему было мало, и Рустам решил принять участие в стремительно набирающем популярность проекте под названием "Дом-2".

Участие в программе стало поворотным моментом в биографии Рустама Солнцева. Он быстро стал одним из самых ярких и скандальных героев телестройки. Больше всего Солнцев запомнился зрителям своими интригами и манипуляциями.

В разное время он пытался построить отношения с Ольгой Остапенко, Любовью Ткаченко, Дарьей Черных, Римой Пенджиевой и даже с телеведущей Ольгой Бузовой. Однако звезде так и не удалось наладить личную жизнь, и спустя время он покинул телестройку.

Рустам продолжает участвовать в различных передачах по телевидению. Так, недавно он принимал участие в съемках шоу "Ешь и худей", "Интуиция", "Пусть говорят", а также в провокационном проекте Степана Меньшикова "Ху из ху".

Сведения о личной жизни Рустама Солнцева весьма скудные. Брак с Татьяной Третьяковой продлился всего три года. С тех пор у телеведущего не было серьезных отношений. Многие поклонники поговаривали, что бывший участник "Дома-2" испытывает симпатию не только к женскому, но и мужскому полу. Однако сам Солнцев отрицает все слухи.

Рустам известен своими меткими и едкими замечаниями в адрес коллег. Сегодня он выкладывает видеоролики на собственном канале Youtube, где комментирует новости шоу-бизнеса. Специально для "Дни.ру" он ведет рубрику "Добрый тролль Рустам Солнцев", в которой откровенно высказывает свое мнение о популярных персонах.

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