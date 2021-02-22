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Стала пародией на саму себя: Пугачеву гонят прочь с глаз публики

Стала пародией на саму себя: Пугачеву гонят прочь с глаз публики

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Критик Сергей Соседов последние несколько лет проходится крепким словцом по звездам отечественного шоу-бизнеса. Главная его претензия к представителям развлекательной индустрии – замшелое творчество, вызывающее поведение и низкий уровень артистизма.
прочитано 1251 раз

Алла Пугачева уже не первый десяток лет считается сакральной фигурой отечественной эстрады. Любое упоминание имени певице в телеэфире или в интернете – это всегда гарантированные просмотры и бурное обсуждение личности звезды.

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Максим Александрович Галкин Юморист

Заслуги Примадонны трудно переоценить, однако, по мнению многих светских обозревателей, Алла Борисовна в настоящее время интересна людям не из-за своих песен, а лишь благодаря личной жизни.

Российский музыкальный критик Сергей Соседов неоднократно высказывался о том, что влияние Пугачевой на культуру сейчас уже не такое, как раньше. В свежем выпуске ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" деятель в очередной раз выразил негодование по поводу рейтинга Примадонны в медиа.

Нынешняя карьера Пугачевой вызывает негодование у Соседова. По мнению критика, певица должна покинуть сцену уже давно. Сейчас Алла Брисовна выглядит пародией самой себя, считает Соседов.

Критик уверен, что сейчас Примадонна утратила значительную часть своей узнаваемости. Соседов отметил, что большим звездам нужно уходить красиво и не давать никаких интервью, чтобы их личность продолжали обсуждать в прессе.

Стоит отметить, что последний пассаж Сергея Соседова касался не только Аллы Пугачевой, но и ее супруга Максима Галкина. Критик заявил, что талант юмориста не стоит тех гонораров, которые знаменитость получает за свою работу.

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Автор: 22 февраля 2021, 10:52 Источник: Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

комментарии

Ответить:

Гость624307
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Галкин жидок за счёт Алки и продвинулся, у нее везде завязки
Гость632498
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Соседов уже с голодухи что=ли помирает! Такое мелет и никто его не остановит Все на хлеб с маслицем зарабатывает
Гость632754
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Гость624307
Дура старая, только думает о своей морде, а этот жидок Галкин бабки гребет, а то пошлет его
Я Вас умоляю! Куда она его пошлет? Старая больная обезьяна на восьмом десятке, кому она нужна? Сама руками, ногами и вставными челюстями вцепилась в Галкина, чтоб, не дай Бог, на сторону не срулил! Вокруг столько молодых, красивых брутальных мужиков, что он может! Эту рваную калошу обеспечивать, кроме этого дурака, никто не будет! Так, что не несите пургу, что эта карга куда- то пошлет свой последний "кошелек". Как бы он ее не послал!
Гость624307
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Дура старая, только думает о своей морде, а этот жидок Галкин бабки гребет, а то пошлет его
Гость633375
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Гость628124
Галкин на первом,торчит во всех развлекательных программах,слишком много его стало,поднадоел.
он стал заложником Примадонны с детьми и замка....всё это нужно содержать и на немалые деньги...
Гость633371
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И 30 лет назад не понимала, что людям нравится в Пугачевой.
Гость628124
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Галкин на первом,торчит во всех развлекательных программах,слишком много его стало,поднадоел.
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