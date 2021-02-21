Молодящаяся Пугачева переборщила с пластикой

Рассматривая новые фотографии и видео 71-летней Аллы Пугачевой, специалист в области косметологии Марта Орлова заметила, что губы певицы увеличились. Дело вовсе не в неудачном макияже, как многие могли бы предположить. Эксперту очевидно, что такого эффекта артистка добилась с помощью инъекций.
Орлова уверена, что Пугачева перенесла множество операций и процедур. Чтобы певица выглядела молодо, ей сделали эндоскопический лифтинг лба и блефаропластику, считает косметолог. Также, по мнению эксперта, было введение ботокса, филлеров и нитей.
Теперь понятно, почему многие интернет-пользователи пишут, что Алла Борисовна переборщила с пластикой. Операций и процедур, действительно, было очень много. Впрочем, не стоит забывать, что каждый человек вправе сам выбирать способ выглядеть молодо, и для осуждений нет места.
Ранее поклонники опубликовали видео и показали, как с годами менялась Алла Пугачева. Они отметили, что за десятилетия стиль знаменитости трансформировался. Появились и недоброжелатели, которые стали называть артистку бабушкой, которая гонится за молодостью и выглядит нелепо.
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