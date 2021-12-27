Кристина Орбакайте поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Кристина Орбакайте приготовила сюрприз специально для наших читателей – записала личное видеопоздравление с Новым годом.

Уходящий год стал для Кристины Орбакайте юбилейным – певице исполнилось 50 лет. В свой праздник артистка получила множество приятных сюрпризов и услышала слова восхищения от самых выдающихся представителей российского шоу-бизнеса. Впрочем, глядя на Орбакайте, очень трудно поверить, что ей действительно уже 50. Певица прекрасно выглядит и с каждым днем все больше напоминает свою великую мать – Аллу Пугачеву.

В этом году исполнительнице удавалось как всегда успешно совмещать свою артистическую карьеру, воспитание детей и заботу о муже. Кристина Орбакайте и ее супруг Михаил Земцов в браке уже много лет и до сих пор счастливы вместе. Возможно, секрет их крепкого союза в том, что певица не забывает о способах соблазнения возлюбленного. А недавно 50-летняя Орбакайте и вовсе заговорила о беременности.

В преддверии Нового года обворожительная Кристина Орбакайте обратилась к читателям "Дни.ру" и пожелала им, чтобы в течение всего следующего года у них было пятничное и новогоднее настроение. Такое приподнятое состояние не должно ограничиваться одним днем или даже одним месяцем в году. Артистка хотела бы, чтобы у всех наших читателей всегда были новые мечты, желания и эмоции, которые помогали бы им бодро идти по жизни.