Кристину Орбакайте сняли в откровенной комбинации и парике

Кристина Орбакайте прокомментировала радостную новость.

Стартовали съемки третьего сезона сериала "Тест на беременность". В новой части к касту медицинской теленовеллы присоединилась певица и актриса Кристина Орбакайте.

Как оказалось, Орбакайте хорошо знакома с картиной "Тест на беременность". Знаменитость с удовольствием следила за развитием сюжета и жизнью героев. "И конечно, я обрадовалась предложению Михаила Вайнберга сыграть в новом третьем сезоне", – призналась она.

В продолжении многосерийного проекта певице досталась роль Нины Артамоновой. По словам Кристины, ее первый рабочий день на площадке, совпал со стартом съемок и разбиванием тарелки. "Это добрая примера", – рассуждает Орбакайте. Знаменитость ждет от проекта и ее участников интересного и творческого сотрудничества.

В распоряжении "Дни.ру" оказались кадры со съемок третьего сезона "Теста на беременность". Кристине Орбакайте пришлось немного преобразиться для роли. Вокалистке надели черный парик. Также на фото знаменитость предстает в откровенной шелковой комбинации. Стройности 50-летней наследницы Примадонны можно только позавидовать.

В третьем сезоне "Теста на беременность" героиня актрисы Светланы Ивановой, Наталья Бахметьева, проходит через непростой жизненный этап. Из-за перманентного конфликта с главным врачом медик вынужден покинуть перинатальный центр и искать другое место работы. В личной жизни персонажа тоже все сложно – за сердце Натальи борются сразу два ухажера. Между тем сама Бахметьева к новой любовной истории не готова.

Премьера третьего сезона сериала "Тест на беременность" запланирована на 2022 год. Сначала новые эпизоды выйдут в онлайн-кинотеатре KION, затем их покажут на Первом канале.