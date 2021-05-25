"Мастерство и грация": очарованный Басков признался в нежных чувствах к Орбакайте

Артист опубликовал фотографию наследницы Аллы Пугачевой в своем личном блоге в "Инстаграме". На кадре она сидит, а фотограф снимает ее крупным планом. Певица одета в голубое платье, а темные длинные стрелки лишь подчеркивают ее большие глаза. Николай не оставил снимок без подписи.
Николай Басков пожелал Кристине Орбакайте быть здоровой, а также продолжать радовать публику и коллег своим творчеством. Исполнитель отметил, что Кристина – человек совершенно уникальный и невероятно талантливый. Отдельно музыкант подчеркнул, что она делает этот мир лучше своим "мастерством, грацией и красотой".
Исполнительница быстро отреагировала на теплое послание коллеги. "Спасибо, Коля, дорогой", – написала она. Поклонники пришли в восторг от такого нежного обращения и присоединились к словам Николая Баскова.
"Самая роскошная! Счастья", "Богиня-вдохновительница! С праздником", "Я присоединяюсь к твоему поздравлению, милый Коленька. Кристина очень талантливая певица", "Ух, красотка! Будьте любимы", "С юбилеем, Кристина! Навсегда девочка", "Красивые слова для красивого человека", "С днем рождения, любимая артистка! Самая", "Кристина вообще не меняется! Просто шикарная женщина!" – писали они.
Популярные темы форума
Вкусненькое
Что думаете о Маниже?
Порча
Увидел свою девушку с другим
Бьёт муж
СССР
Кто изменяет чаще?
А вы встречали абьюзеров?
Смех или грех?
Криптюшки