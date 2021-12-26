"Лучший релакс": Орбакайте рассказала о способах соблазнения мужа

Кристина Орбакайте поделилась интимными секретами.

Артистка уже 16 лет счастлива в браке с Михаилом Земцовым, который младше ее на 7 лет. Кристина рассказала о способах соблазнения мужа даже через столько лет. Михаил во всем предпочитает естественность, поэтому вне съемок Орбакайте старается носить удобную одежду и не пользоваться косметикой.

Пара любит активный отдых, они вместе бегают, совершают прогулки на длинные расстояния и правильно питаются. "Пройти 10 км для нас лучший релакс", – поделилась артистка.

Ранее Кристина Орбакайте шокировала поклонников своим преображением. Она предстала на фото с темными волосами, чем шокировала народ. Более того, артистка стала говорить о беременности. Оказалось, она снимается в новом сезоне сериала "Тест на беременность".

Напомним, дочь Аллы Пугачевой строит успешную карьеру не только на эстраде, но и в кино. Ее дебютом стал фильм "Чучело", где Орбакайте сыграла главную роль. После Кристина снялась во франшизе "Любовь-морковь" вместе с Гошей Куценко, именно после этой работы большинство зрителей узнала дочь Примадонны в качестве актрисы.