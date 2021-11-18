"Не могу остановиться": стареющая Орбакайте превращается в копию Пугачевой

Кристина Орбакайте поделилась новым снимком. Поклонники отметили поразительное сходство с Аллой Пугачевой.

Дочери Примадонны в этом году исполнилось 50 лет. Артистка чувствует себя прекрасно и отмечает, что после 50 жизнь только начинается. Однако поклонники стали замечать, что с возрастом Кристина все больше стала походить на мать. Некоторые отмечают, что это молодящаяся 73-летняя Пугачева стала копией дочери.

Орбакайте поделилась снимком, на котором предстала в стильном образе с эпатажным начесом. "Не могу остановиться, надо двигаться только вперед и вверх", – подписала фото артистка. Подписчики снова углядели сходство с Аллой Борисовной. "Алла, копия", "Подумала, что у вас на фото Алла", "Кристина очень стала похожа на свою мамочку, копия", "Гены хорошие, назад ни шагу (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Недавно Алла Пугачева рассказала о связи своей дочери и певца Авраама Руссо. Артисты близко общались и вместе гастролировали. Примадонна была уверена, что вот-вот у них начнется роман. Она даже переживала, что Кристина забеременеет от коллеги. Сам Авраам признавался, что был момент сближения, но они вовремя остановились. Все произошло иначе. На гастролях в США и Орбакайте, и Руссо встретили свою любовь.