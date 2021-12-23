Кардинально преобразившаяся Орбакайте заговорила о беременности

Артистка опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта неожиданные кадры и заговорила о беременности. На них она – в образе брюнетки. Выяснилось, что дочь Аллы Пугачевой снимается в третьем сезоне сериала "Тест на беременность", так что преобразилась она ради роли.
Отметим, что Кристина Орбакайте – не только успешная певица и актриса, но и многодетная мать. У нее трое детей: Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова. Уже несколько лет звезда вместе со своим мужем Михаилом Земцевым и дочерью проживают в Соединенных Штатах. В Россию знаменитость прилетает ради встреч с родственниками и по работе.
Напомним, первой работой Кристины Орбакайте в кино стала роль школьницы в фильме "Чучело". Фильм Ролана Быкова 1983 года в свое время произвел настоящий фурор. Его даже считали скандальным. В картине показаны изнанка школьной жизни, в которой одноклассники травят новенькую в их классе девочку-подростка.
Как писали "Дни.ру", недавно Кристина Орбакайте вышла в свет в образе, который понравился далеко не всем. Артистка облачилась в черную атласную блузку и кожаные короткие шорты. Многие россияне раскритиковали звезду за дерзкий наряд.