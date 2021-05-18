Пугачева сделала невероятный подарок к 50-летию Орбакайте

25 мая Кристине Орбакайте исполнится 50 лет. Алла Пугачева подготовила для дочери необычный подарок.

Примадонна выступила автором документального фильма о наследнице, она же его и спродюсировала. В картине обещают показать артистку такой, какой ее знают только самые близкие люди. Режиссером выступила Ирина Миронова. Фильм покажут в эфире Первого канала 30 мая.

В ленте собраны документальные кадры, сделанные во время работы Кристины Орбакайте над спектаклем "Двое на качелях" и бекстейджи с записи клипов артистки. Также в фильме примут участие друзья и родные певицы. Помимо Аллы Пугачевой, зрители услышат откровения детей Орбакайте, Игоря Николаева, Дмитрия Харатьяна, Федора Бондарчука, Гоши Куценко и других.

Напомним, что на счету артистки несколько десятков ролей в кино и театре. Также звезда выпустила множество музыкальных альбомов, занимается общественной деятельностью и не забывает про семью.

Несколько недель назад Кристина Орбакайте и Алла Пугачева появились у музыкального продюсера Анатолия Лопатина. Стоит отметить, что мать и дочь нечасто показываются вместе на публике. Фанаты тут же предположили, что звезды готовят музыкальный сюрприз для поклонников. Возможно, артистки записали новую песню как раз у юбилею Орбакайте.