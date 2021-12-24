"Все знали, что я буду": Бузова нелепо оправдалась после нападок на Тарасова

После публичных насмешек над экс-супругом Ольге Бузовой пришлось объясняться перед фанатами.

Случайная встреча Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова на светском мероприятии вылилась в настоящий скандал. Теперь обе знаменитости усиленно пытаются доказать, что не знали о присутствии друг друга на том самом вечере.

Сначала Дмитрий Тарасов заявил, что фамилии его бывшей не было в списке гостей, поэтому он и пришел на мероприятие. Футболист, якобы, даже специально спрашивал у организаторов, кто будет присутствовать, так как это было для него важно. Появление Бузовой стало для мужчины неприятным сюрпризом.

Напомним, певица не только пришла на премию, но и позволила себе публичные насмешки над бывшим за то, что тот умудрился ее потерять. Впрочем, позже ей пришлось оправдываться, и получилось довольно нелепо.

"Все знали, что я буду на премии," – подчеркнула Бузова.

Экс-ведущая "Дома-2" в свое оправдание добавила, что это как раз она не знала, кто еще будет присутствовать. Певица отметила в своем микроблоге, что она старается избегать неприятных встреч, но в данном случае ее просто не предупредили.

Также Бузова оправдалась за свой наряд, который Тарасов посчитал скопированным с костюма певицы Марго. Поющая ведущая заявила, что чужие клипы она не смотрит и идеи образов ни у кого не заимствует – об этом сообщил Womanhit.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что жена Дмитрия Тарасова вышла из себя после его встречи с Ольгой Бузовой.