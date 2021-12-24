Костенко вышла из себя после встречи Тарасова и Бузовой: Меня окунули в говно

Почти все свое время женщина сейчас посвящает детям, которые требуют очень много внимания и забот. Молодой матери приходится тяжело не только в физическом, но и в эмоциональном плане. Добавляют проблем и многочисленные разговоры, касающиеся Дмитрия Тарасова.
Недавно бывший футболист посетил светское мероприятие, на котором случайно встретился со своей экс-супругой – Ольгой Бузовой. Поющая ведущая воспользовалась случаем, чтобы обратиться к бывшему избраннику и иронично напомнить, как он прогадал, потеряв ее. А после в Сети и вовсе поползли слухи о том, что у Тарасова может быть любовница, мол его жена слишком уж засиделась дома.
Судя по всему, все это очень задело Анастасию Костенко. После той самой встречи Тарасова с Бузовой она опубликовала в своем микроблоге несколько картинок, призывающих смотреть в будущее, а после и вовсе заговорила о нехватке поддержки. Тогда подписчики поинтересовались, зачем женщина вообще реагирует на провокации. Как сообщила "ЭГ", Костенко ответила очень эмоционально.
"Потому что меня окунули в это говно!" – буквально вышла из себя бывшая модель.
Женщина подчеркнула, что ей самой все это совсем не нужно. Молодую мать просто втравили во все эти перипетии.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что затравленная жена Дмитрия Тарасова взмолилась о пощаде.