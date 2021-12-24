"Ее только обсирают": униженную Бузову втоптали в грязь

На днях Ольга Бузова шокировала народ своей выходкой. Рустам Солнцев не смог пройти мимо.

Несколько лет назад Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым. Казалось, все песни про бывшего мужа уже спеты, можно перелистнуть страницу и пойти дальше. Но не тут-то было! Недавно певица впервые после расставания пересеклась с экс-супругом на одном мероприятии.

Телеведущая призналась, что много раз думала о том, как же это произойдет. Со сцены звезда "Инстаграма" обратилась к футболисту, заявив, что тот должен кусать локти из-за того, что он ее потерял.

"Трагические попытки Оли Бузовой привлечь к себе внимание, нарядившись в пух и перья. Трагедия уже в каждом слове, какая-то ужасающая судьба в каждом движении, в каждом взгляде", – не сдержал эмоций Рустам Солнцев.

Коллега начинающей актрисы высмеял знаменитость. Он встал на сторону хейтеров, которые не поддержали Бузову. Напомним, что многие написали негативные комментарии и не поняли, для чего бывшая участница "Дома-2" устроила спектакль на глазах у людей. Но, конечно, нашлись и те, кому понравилась речь девушки.

"У нее вообще фанаты остались? Или ее только все теперь обсирают. Людей, которые поддерживали ее в этих действиях, нет. Для кого это? Кому это предназначено? Чтобы о ней заговорили? Жалко... Жалко, что все так с ней заканчивается", – подытожил шоумен.