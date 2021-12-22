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Шоу-бизнес
"Агрессия": врач посоветовал Бузовой проверить психику после нападок на Тарасова

"Агрессия": врач посоветовал Бузовой проверить психику после нападок на Тарасова

Странное поведение Ольги Бузовой вызвало вопросы у специалиста.
прочитано 358 раз

Накануне прогремела модная премия "Fashion TV", на которой собрались все сливки общества. Не обошла стороной мероприятие и Ольга Бузова, которая заявилась туда в весьма экстравагантном наряде. Но там, где Бузова, есть и скандал. Так, телеведущая повстречала своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Звезда не придумала ничего лучше, чем поиздеваться над футболистом, стоя на сцене. Она заявила, что экс-избранник всегда будет на галерке кусать локти, осознавая, какую девушку он потерял.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

На поведение певицы обратили внимание психотерапевты. Так, Александра Миллер дала профессиональную оценку происходящего. По ее мнению, Ольга до сих пор обижена на бывшего супруга и даже хочет его вернуть. Ведь "в первое время агрессия – это нормально", но она должна пройти, когда человек переживет расставание. Миллер считает, что Бузовой не стоит пытаться запрыгнуть в последний вагон, и настоятельно советует заняться своим психическим состоянием. Также она заявила, что карьерный взлет Бузовой произошел именно благодаря разводу. Таким образом звезда хотела показать Тарасову, кого он потерял.

Напомним, что пара поженилась в 2012 году, однако через четыре года семейная чаша дала трещину. В 2016 году Тарасов и Бузова развелись. В отличие от ведущей, футболист смог наладить личную жизнь. Сейчас он счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко. Кстати, именно ее Ольга считает разлучницей.

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Ольга Бузова. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
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комментарии

Ответить:

Гость924253
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Её уже не вылечить!
Гость919207
Пожаловаться Ответить
Олька, да забудь ты этого Тарасова, не вернется.Успокойся. Ведь ты выбрала карьеру и успех, а не семью.Надо было дома сидеть и борщи варить ему, а не по тусовкам бегать. Каждый выбрал то, что хотел.
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