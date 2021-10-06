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Шоу-бизнес
"Многие снова будут крутить к виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей

"Многие снова будут крутить к виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей

28 октября в "Крокус Сити Холле" Ольга Бузова представит грандиозное шоу "Вот она Я!" Собрать семитысячный зал – задача сегодня трудная. Но самая известная в стране поющая телеведущая справится, поскольку перфекционист по природе и всегда достигает поставленной цели. После очередной репетиции с 35-летней звездой "Дома-2" встретился корреспондент "Дни.ру".
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Ольга, пресса много и часто пишет о Вас уже 18 лет. Обсуждается Ваша личная жизнь, творчество, бизнес-начинания. Кажется, что каждый чих становится поводом для статей и громких заголовков. Не устали от такой безумной популярности?

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 Интервью

Сюжеты Интервью

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Я никогда специально не придумывала никаких инфоповодов. Это все – моя доля, мой выбор, моя жизнь. И так получилось, что она именно такая – со взлетами и падениями, с трудностями и постоянным хейтом, с предательством от коллег и критикой даже от тех, кто со мной не знаком.

Но не кажется ли Вам, что постоянная шумиха мешает устройству личной жизни? Мужчины могут просто бояться сгореть в лучах Вашей славы!

Мне хочется, чтобы нашелся такой мужчина, который полюбил бы меня как Олю, а не как звезду, как известного человека. Чтобы он был поражен моими чертами лица просто как девушки, был бы влюблен в мою душу, мое чувство юмора, мою харизму. И чтобы думал не о том, как воспользоваться этим ресурсом, а чтобы удержать меня. Это чувство в последнее время во мне проявляется особенно остро.

Фото: Пресс-служба

Тем более, в октябре исполняется пять лет с момента наступления Вашей свободны…

Свободы от уз брака! Но даже если я состояла в отношениях без штампа, для меня это всегда была ответственность. Поэтому свободна я не пять лет – у меня после развода были серьезные отношения, в которых я оставалась честной, верной и преданной.

Фото: Пресс-служба

А человек, который должен быть рядом с Вами cегодня, какой он в Вашем представлении?

Почему-то все думают, что он непременно должен быть богатым и красивым, хотя я никогда этого не говорила. Мужчина просто должен мне соответствовать, работать, совершенствоваться, а не только потреблять. Он должен хотеть детей, а не только говорить об этом.

Как же Вам можно понравиться, когда Вы такая самодостаточная!

Да этому радоваться надо! Это же счастье, когда женщина не пилит мозг, наполняет, вдохновляет, поддерживает, оплачивает квартиру и путешествия, дарит дорогие подарки! Если у кого-то комплексы по поводу материального достатка, то могу сказать: в отношениях я сама себя всегда обеспечиваю и мне никогда в жизни мужчина не давал денег. Впрочем, я и не просила. Знаете, я мечтаю о простых человеческих вещах – крепкой семье, большом доме, собаке. Но пока приходится самой думать, как сменить на машине резину на зимнюю, самой выбирать розетки в спальню и следить за ремонтом в доме. А в этом ничего не понимаю! Мне приходится самой нести ответственность за мою семью, обеспечивать родителей и бабушек.

Фото: Пресс-служба

Кстати, про родителей. Они у Вас – простые люди, не имеющие отношения к шоу-бизнесу. Отец – бывший военный, мама – стоматолог. А как они отнеслись к Вашему выбору?

Вначале был дикий стресс. Особенно когда видели, как их ребенка – а я появилась в реалити-шоу в 18 лет – обижали, когда видели все эти склоки и интриги, то очень болезненно реагировали. Помню, папа даже приезжал ко мне на программу и вел мужские разговоры с участниками.

А в какой момент Вы перестали реагировать на то, что и как про Вас пишут?

Я не привыкла к этому до сих пор. Перед хамством, ненавистью, злостью и враньем я бессильна. Знаю, что самый лучший метод – игнорирование хейтеров. Но у меня есть сильное оружие – правда и любовь. Поэтому я все равно иногда отвечаю хейтерам, если с чем-то не согласна, если меня что-то задевает, чтобы донести свою позицию, объяснить то, что для меня важно. И многие люди прислушиваются. А иногда я просто смеюсь той чуши, которую про меня придумывают.

Представляю, как достанется Вам от злопыхателей после шоу в "Крокусе" 28 октября! Уже готовят камни, яд и желчь!

Я про это вообще не думаю. Для меня главное – сделать программу, которую я задумала и за которую будет не стыдно. Я понимаю, что поставила перед собой амбициозную задачу, что многие снова будут крутить у виска. Когда я поступала в университет (географический факультет СПбГУ – Прим. ред.), мне говорили: "Ты не поступишь!" Когда три года назад делала первую концертную программу, мне говорили: "Ты не соберешь зал!" Но я снова бросаю вызов многим. Но обещаю, что всех удивлю – начиная от того, как будут выглядеть приглашения, и заканчивая костюмами, хореографами, постановкой и атмосферой в зале.

Фото: Пресс-служба

Какой бюджет концерта "Крокусе"?

Вы хотите, чтобы меня все стали еще больше ненавидеть? (смеется). Я – человек обеспеченный, люблю зарабатывать деньги и у меня есть возможность это делать, чтобы потом вкладываться в свое творчество и удивлять своего зрителя. Что же касается трат, то вот пример. Сегодня мы с вами общаемся в шикарном люксе отеля "Балчуг" – это 130 тысяч. Я заплатила своему гримеру. Потом купила две чашки кофе – это еще 1100. Так что считайте сами (улыбается).

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Фото: Пресс-служба
Автор: 6 октября 2021, 11:37
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