Разгуливает в стрингах, выходит за афериста и хранит интимные фото Шаляпина: как живет 66-летняя Копенкина

Благодаря отношениям с Прохором Шаляпиным Лариса Копенкина молниеносно превратилась из обычного риэлтора в звезду светской хроники. Несмотря на то, что брак продержался всего год, женщине до сих пор удается удерживать внимание публики

В 2013 году о 66-летней Ларисе Копенкиной, которая до этого была никому не известной бизнесвумен, заговорила вся страна. Именно тогда женщина выскочила замуж за молодого финалиста "Фабрики звезд-6" Прохора Шаляпина. Спутники не стеснялись разницы в возрасте и регулярно заставляли общественность говорить о себе. Целый год супруги выставляли свою скандальную личную жизнь напоказ в социальных сетях и эфирах телепередач. А потом избранники развелись – оба зажили своей жизнью.

Расставание Шаляпина и Копенкиной обсуждали многие месяцы. Экс-супруги не стеснялись высказываться друг о друге и до последнего ловили хайп на громком событии. Несмотря на то, что избранники прожили в браке всего год, эти отношения принесли выгоду обоим. На Прохора обрушилась еще большая популярность, а его бывшая обзавелась полезными связями, засветилась на телевидении и привлекла в свой бизнес знаменитых клиентов с толстыми кошельками.

После развода бизнесвумен, как и ее известный экс-супруг, начала активно устраивать свою личную жизнь. После расставания с Шаляпиным женщина переключилась на еще более молодого любовника – 25-летним Юрием Шараповым. Однако выходить замуж за такого юнца оказалось слишком даже для Копенкиной. Вскоре она порвала с Шараповым и нашла себе жениха постарше – 49-летнего Олега Семенова. А сейчас 66-летняя сердцеедка строит отношения с еще одним мужчиной.

О романе экс-супруги Прохора Шаляпина с 44-летним долларовым миллионером Василием Райкиным заговорили летом этого года. Пара приехала в ЗАГС на мотоцикле и подала заявление – дело стремительно шло к свадьбе. Кроме того, возлюбленный подарил предпринимательнице кольцо, на которое потратил около трех миллионов долларов. Однако невеста так и не явилась к жениху в день свадьбы, сбежав в путешествие.

Копенкина так и не назвала причину своего поступка. Судя по всему, торжеству не суждено состояться. Андрей Малахов в программе "Прямой эфир" поделился новыми подробностями о женихе бизнесвумен. Оказалось, что настоящая фамилия Василия – Спасенков, а по учетам ГУВД он проходит как криминальный авторитет. Много лет назад на мужчину было возбуждено уголовное дело, а сейчас у него целая коллекция кредитов. Кроме того, несостоявшийся муж Копенкиной до сих пор официально женат на другой женщине. Экс-супруга Шаляпина, явно не ожидавшая такого подвоха от спутника, покинула студию передачи в расстроенных чувствах.

В свои 66 лет Лариса Копенкина может похвастаться абсолютным отсутствием комплексов. Предпринимательница часто делится "Инстаграм" своими снимками в откровенных нарядах. Бывшая жена Шаляпина не стесняется позировать в стрингах и выкладывать в соцсеть фотографии в мини. Быть может совсем скоро Копенкина найдет себе новый объект страсти или вернется к знаменитому экс-супругу. Тем более, что женщина до сих пор хранит и пересматривает его интимные фотографии.