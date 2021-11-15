"Это катастрофа!": бывшая жена Шаляпина вмешалась в скандал с изгнанной из театра Бузовой

Летом 2021 года культурную прослойку российского общества всколыхнула неоднозначная новость – на сцену МХАТа имени М.Горького взойдет Ольга Бузова. Бывшая ведущая шоу "Дом-2" сыграла в нескольких спектаклях "Чудесный грузин" Беллу Шанталь, танцовщицу кабаре и шпионку.
Пригласил Ольгу Бузову играть в постановке о жизни Иосифа Сталина бывший худрук театра Эдуард Бояков. Как известно, недавно его сместили с этой должности. Новый худрук первым делом исключил Бузову из постановок.
66-летняя бывшая жена шоумена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина встревожена происходящим в культурной среде. Она уверена. что Бузова не может научить молодое поколение ничему хорошему.
Бизнесвумен считает недопустимым показывать зрителям непрофессионального актера, который "заставляет молодежь деградировать".
"Мы деградируем. У нас героем стала Оля Бузова! Работать и учиться никто не хочет. Им только Оля Бузова и Моргенштерн интересен. Ребята, это катастрофа! Об этом надо говорить!" — заявила бывшая жена Шаляпина в эфире НТВ.
Напомним, Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина прожили в официальном браке чуть больше года. После нее у артиста было несколько романов, но зарегистрировать отношения он решил только с бизнесвумен Татьяной Клаудией Девис. Спустя несколько месяцев после свадьбы жена шоумена умерла.