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Шоу-бизнес
Не может забыть: хранящая интимные фото Шаляпина Копенкина сбежала из-под венца

Не может забыть: хранящая интимные фото Шаляпина Копенкина сбежала из-под венца

Предпринимательница бросила жениха в особенный день.
прочитано 3336 раз

23 октября бывшая жена вокалиста Прохора Шаляпина, предпринимательница Лариса Копенкина, должна была пойти под венец. В ЗАГСе блондинку ждал жених – бизнесмен Василий Райский, с которым она встречалась около года. В назначенный час Копенкина на роспись не приехала, она даже не удосужилась позвонить кому-либо.

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Несостоявшаяся жена бизнесмена написала короткое сообщение подруге, Диане Бичаровой. Предпринимательница попросила приятельницу, которая, к слову, занималась организацией торжества, отменить банкет и обзвонить гостей. Лариса заявила также, что уже куда-то улетела.

Бичарова отметила, что Райский тоже перестал выходить на связь. Мужчина, как считает подруга Копенкиной, находится в глубоком шоке.

Дочь Василия, Аника, рыдает в голос и пьет успокоительные. Девушка относилась к Ларисе как к матери, думая, что та сделает ее папу счастливым. Общаясь с журналистами, Аника рассказала, что ей без конца звонят родственники и друзья. "Но я не знаю, что сказать людям..." – посетовала Аника Райская.

О том, что собирается стать супругой бизнесмена, Лариса Копенкина рассказала месяц назад. Позже экс-жена певца Прохора Шаляпина похвасталась подвенечным нарядом за 158 тысяч и обручальным кольцом от Райского почти за три миллиона рублей.

Отметим, ранее ходили слухи, что Копенкина все еще не может забыть Шаляпина. Сплетни спровоцировало откровенное заявление предпринимательницы. Оказывается, бизнесвумен до сих пор хранит интимные фото певца. Более того, на помолвке с Райским Копенкина призналась в любви бывшему супругу.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 октября 2021, 12:41 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

комментарии

Ответить:

гость
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Почему эту бессовестную тётю называют бывшей женой прошки? Ведь был только пиар, обман, одурачивание людей.Так же как с шалавой Калашниковой, суперворовкой Цымбалюк... итд.
А сейчас она убежала со свадьбы из-за любви к дураку. Не противно, не стыдно такое писать? Реанимаций шоу с этой командой уж точно не будет. Очень грубо работали, неправдоподобно.
Разбазарил свою жизнь Андрей с помощью маман. А мог петь, иметь семью. Ведь и голос есть,и внешность А теперь кто с ним захочет сотрудничать и создавать нормальную семью?
Гость884176
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Не мешало бы открыть Фонд по сбору одежды для экс-невесты прочпоканного петуха Захаренкова. Что- то она одевается, как привокзальная бомжиха. Грязная и неухоженная. Может это тренд у бразильских миллионерш?
Гость877023
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Ну бабка с поехавшей кукушкой и Прошка- два фрика и хайпожора- неужели кто-то смотрит ещё на них и ведётся??????
гость
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Оля Полякова
Предпринимательница? Нищебродка и не самая успешная риэлтор.
Презренная, бесстыжая, старая баба. Счастлива, что о ней узнали, благодаря дешёвке прошке. На что они только не пошли, чтобы затянуть грязное шоу. В ход пошли миллионеры, естественно, фейковые. Народ прозрел давно, да и на смену им пришли новые продолжатели фейков.
гость
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Окружение прошки -все идиоты. А риелторша дважды,так как самая старая.
Гость882421
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Жалкое подобие людей, оба!
Гость882868
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Узнала, что бывший овдовел и решила дать ему еще один шанс?
Оля Полякова
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Предпринимательница? Нищебродка и не самая успешная риэлтор.
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