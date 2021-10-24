Не может забыть: хранящая интимные фото Шаляпина Копенкина сбежала из-под венца

23 октября бывшая жена вокалиста Прохора Шаляпина, предпринимательница Лариса Копенкина, должна была пойти под венец. В ЗАГСе блондинку ждал жених – бизнесмен Василий Райский, с которым она встречалась около года. В назначенный час Копенкина на роспись не приехала, она даже не удосужилась позвонить кому-либо.
Несостоявшаяся жена бизнесмена написала короткое сообщение подруге, Диане Бичаровой. Предпринимательница попросила приятельницу, которая, к слову, занималась организацией торжества, отменить банкет и обзвонить гостей. Лариса заявила также, что уже куда-то улетела.
Бичарова отметила, что Райский тоже перестал выходить на связь. Мужчина, как считает подруга Копенкиной, находится в глубоком шоке.
Дочь Василия, Аника, рыдает в голос и пьет успокоительные. Девушка относилась к Ларисе как к матери, думая, что та сделает ее папу счастливым. Общаясь с журналистами, Аника рассказала, что ей без конца звонят родственники и друзья. "Но я не знаю, что сказать людям..." – посетовала Аника Райская.
О том, что собирается стать супругой бизнесмена, Лариса Копенкина рассказала месяц назад. Позже экс-жена певца Прохора Шаляпина похвасталась подвенечным нарядом за 158 тысяч и обручальным кольцом от Райского почти за три миллиона рублей.
Отметим, ранее ходили слухи, что Копенкина все еще не может забыть Шаляпина. Сплетни спровоцировало откровенное заявление предпринимательницы. Оказывается, бизнесвумен до сих пор хранит интимные фото певца. Более того, на помолвке с Райским Копенкина призналась в любви бывшему супругу.
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