"Буду просматривать": похотливая Копенкина не может забыть прелести Шаляпина

Бывшая жена Прохора Шаляпина сделала интимное признание. Оказывается, бизнесвумен до сих пор хранит его пикантные фотографии.

Недавно Лариса Копенкина объявила о помолвке с миллионером Василием Райским, который значительно младше нее. Однако несмотря на это, женщина по сей день не может забыть певца.

Экс-супруга артиста заявила, что не будет удалять откровенные снимки Прохора Шаляпина даже после свадьбы. Она добавила, что во время жизни с исполнителем они очень часто любили фотографироваться голыми в разных позах.

"Буду просматривать", – поделилась предпринимательница. Также она отметила, что Прохор Шаляпин стал для меня святым. Копенкина призналась, что до сих пор любит бывшего мужа, хотя не может объяснить, за что.

Ранее стало известно, что жених Ларисы Копенкиной в настоящее время испытывает трудности с деньгами. Дело в том, что он не может попасть в Эстонию, где находится его бизнес, связанный с инвестициями. И пока неизвестно, когда именно состоится свадьба. Как писали "Дни.ру", пара уже подала заявление в ЗАГС.

Напомним, что Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин развелись шесть лет назад после того, как стало известно, что певец встречается с моделью Анной Калашниковой. К слову, поклонники бизнесвумен обрадовались, узнав, что скоро она вновь выйдет замуж.

