Раскрыта огромная стоимость обручального кольца 66-летней Копенкиной

Бизнесвумен хотела отменить церемонию в связи с трагедией в семье бывшего избранника, у которого скончалась жена. Однако Лариса Копенкина передумала.
Стало известно, что на днях возлюбленный подарил предпринимательнице обручальное кольцо, которое стоит около трех миллионов рублей. По Василия Райского, на подобные презенты средств ему хватает из-за удачно купленной криптовалюты. Теперь он стал долларовым миллиардером.
Кроме того, Лариса Копенкина уже выбрала себе свадебное платье кремового цвета с пышной юбкой и ажурными рукавами. Оно обошлось в 158 тысяч рублей. Прохор Шаляпин же пожелал бывшей супруге счастья. Она, в свою очередь, из уважения к потере певца решила сделать свадьбу скромной и в узком кругу.
Напомним, жена артиста, миллионерша из Канады Татьяна Дэвис умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. Примечательно, что ее госпитализировали почти сразу после свадьбы с музыкантом. У возлюбленной Прохора Шаляпина было диагностировано обширное поражение легких. Пациентку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, но ее сердце не выдержало.
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