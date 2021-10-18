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Шоу-бизнес
Раскрыта огромная стоимость обручального кольца 66-летней Копенкиной

Раскрыта огромная стоимость обручального кольца 66-летней Копенкиной

Свадьба Ларисы Копенкиной с депутатом Василием Райским состоится 23 октября. Экс-супруга Прохора Шаляпина во всю готовится к торжеству.
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Бизнесвумен хотела отменить церемонию в связи с трагедией в семье бывшего избранника, у которого скончалась жена. Однако Лариса Копенкина передумала.

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Стало известно, что на днях возлюбленный подарил предпринимательнице обручальное кольцо, которое стоит около трех миллионов рублей. По Василия Райского, на подобные презенты средств ему хватает из-за удачно купленной криптовалюты. Теперь он стал долларовым миллиардером.

Кроме того, Лариса Копенкина уже выбрала себе свадебное платье кремового цвета с пышной юбкой и ажурными рукавами. Оно обошлось в 158 тысяч рублей. Прохор Шаляпин же пожелал бывшей супруге счастья. Она, в свою очередь, из уважения к потере певца решила сделать свадьбу скромной и в узком кругу.

Напомним, жена артиста, миллионерша из Канады Татьяна Дэвис умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. Примечательно, что ее госпитализировали почти сразу после свадьбы с музыкантом. У возлюбленной Прохора Шаляпина было диагностировано обширное поражение легких. Пациентку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, но ее сердце не выдержало.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 октября 2021, 13:53 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

От жены-старушки до приговоренной пианистки: все женщины 35-летнего Шаляпина

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