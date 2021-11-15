Облившая помоями Бузову 66-летняя Копенкина вышла на люди в стрингах

66-летняя бизнесвумен и бывшая жена шоумена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина активно ведет свои соцсети. На днях она выложила в "Инстаграм" смелое фото, на котором предстала на пляже в стрингах.
Шаляпин обратил внимание на то, что Копенкина сильно изменилась с тех пор, как они были вместе. В эфире программы "Звезды сошлись" шоумен жестко прокомментировал ее компрометирующий снимок. Он прошелся не только по внешности Копенкиной на пляжном фото, но и по всем ее снимкам.
По словам Шаляпина, его бывшая жена без разбора выкладывает все в соцсети. Он предложил ей высылать фотографии ему для ретуши.
"Ларочка, ты свои голые телеса выставляешь в стрингах. Я в ужасе. Она не может выбрать хорошую фотографию. Хотя Ларочка неплохая. Сейчас, конечно, чуть-чуть набрала. Конфет много ест", – заявил Шаляпин.
Напомним, Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина прожили в официальном браке год с небольшим. После развода у шоумена было еще несколько романов. Также он успел жениться и овдоветь.
Ранее Лариса Копенкина раскритиковала Ольгу Бузову за то, что она развращает и заставляет деградировать молодежь. По ее мнению, таких людей нельзя пускать на сцену МХАТа.