"Поздно": Соблазнивший Пугачеву Галкин обречен на адские муки

Муж Примадонны пожаловался россиянам. Алла Пугачева губит Максима Галкина.

Связавшись именитой певицей, Максим Галкин взвалил на себя массу обязанностей. Содержать статную женщину с характером и двоих детей в замке ему приходится своими силами. Алла Пугачева давно оставила карьеру и не приносит семье внушительного дохода. Она вынудила супруга заботиться о большом материальном достатке, но от прочих домашних повинностей его не освободила.

Юморист показал, как выглядит по утрам из-за страшного недосыпа. Мужчине приходится вставать ни свет ни заря, чтобы отправить наследников на учебу. Судя по выражению лица и внешнему виду, Максим Галкин испытывает чуть ли не адские муки. "Как бы поздно ни закончилась съемка, с утра проводы детей в школу", — посетовал муж Аллы Пугачевой, после чего натянул нарочито притворную улыбку.





Комик словно подает фанатам сигналы о помощи. Очевидно, он слишком устал, чтобы наслаждаться жизнью в сложившихся обстоятельствах. Нередко Максим Галкин публикует свои фото, на которых выглядит помятым и изнеможенным. Народ уже начал шутить, что Алла Пугачева высосала из него все силы.



Как писали "Дни.ру", на программе "Вечерний Ургант" Максим Галкин признался, что его волнуют счета за коммунальные услуги. Избранник Аллы Пугачевой пытается экономить на лампочках для люстры, чтобы тратить не так много денег.