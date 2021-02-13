Как новая машина: Пугачева и Галкин спускают на услуги ЖКХ баснословную сумму

Максим Галкин заговорил о серьезных тратах на коммунальные услуги. Муж Аллы Пугачевой понимает масштаб расходов, на которые ему приходится идти из-за проживания в замке.

Алла Пугачева и Максим Галкин, как и многие россияне, серьезно относятся к оплате услуг ЖКХ. Содержание замка в Подмосковье обходится звездному семейству в крупную сумму, поэтому супруг Примадонны ведет подсчет коммунальных платежей и отслеживает динамику расходов. Об этом Максим Галкин сообщил Ивану Урганту в эфире "Первого канала".

Комик считает, что его семья платит за "коммуналку" довольно много денег. "Не буду называть эту сумму, но она большая.", – объявил юморист ведущему телешоу. Тем не менее примерную сумму расходов удалось вычислить. В 2018 году эксперты оценили траты Аллы Пугачевой и ее супруга на обслуживание роскошного жилища в 500 тысяч рублей. С учетом роста тарифов сейчас Примадонна и ее муж могут спускать на эти нужды 650 рублей ежемесячно.

Максим Галкин признался, что по возможности экономит на электроэнергии, одновременно с этим заботясь о домашнем уюте. В семейном замке висит огромная люстра, которая вмещает в себя большое количество ламп. Чтобы не разорять семейный бюджет, Максим Галкин покупает для роскошного осветительного прибора лампы с небольшой мощностью в 10 ватт. Благодаря этому, супруг Аллы Пугачевой поддерживает приемлемые для него траты "за свет" и не отказывается от эксплуатации шикарной люстры.