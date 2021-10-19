"На бомжа похож": Измученный Галкин резко сдал возле Пугачевой

Юморист поразил неопрятным и печальным видом. Максим Галкин уступил Алле Пугачевой свою молодость.

Звездные супруги Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не переживали из-за разницы в возрасте. Комик обходительно называл жену красавицей, а она лишь высмеивала свою любовь к молодым. Но шутки шутками, а годы идут — 72-летняя Примадонна цветет и пахнет, пока ее 45-летний кавалер увядает на глазах. Возле властной возлюбленной Максим Галкин осунулся и постарел.

Юморист опубликовал свое новое фото в личном блоге. В кадре мужчина предстал крупным планом с мрачным выражением лица и блестящими от тоски глазами. Небритый шоумен без прикрас отразил свое сломленное состояние, будто красавица-жена высосала из него все силы. "Осень. Бодримся", — добавил к кадру Максим Галкин.

Пользователи Сети с нескрываемым разочарованием признали, что комик проигрывает своей супруге в поддержании внешнего вида. Некоторые даже решили, что Максим Галкин подхватил болезнь, пока Алла Пугачева развлекалась на прогулке с другим.



"Макс, чего такой грустный, не узнать ", "Уставший! Нужен отдых!", "Такая тоска в глазах", "Видок у Вас, Максим, прямо ковидный", "Скоро сама Алла моложе будет выглядеть, чем Максим!", "Больше на бомжа бодрящегося похож", "А вот и первые морщины. Макс тоже не вечный", "Все страшней и страшней – и зачем он себя выкладывает", — отреагировали пользователи Сети.

Максим Галкин не стал рассказывать поклонникам о наболевшем. Его личные проблемы и отношения с Аллой Пугачевой остались под завесой тайны.