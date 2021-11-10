Уход Максима Галкина: стали известны подробности

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим
партнеры
Среда
10 ноября
Лента новостей
19:26
"Тяжело дышать": Избитая братом дочь Распутиной показала следы насилия
18:38
"Будем бороться вместе": Шаляпин нанял красавицу-блондинку для защиты обвиненной во взятках матери
18:31
"Меняется лицо": Стареющая Толкалина бьет тревогу из-за растущего органа
18:06
"Я понимаю, как тебе тяжело": Тодоренко встала грудью за разревевшуюся Бородину
18:02
Эксперт Пинчук приравнял Киев к террористической организации
17:57
"Надену фату и пойду под венец": Пермякова из "Интернов" сделала заявление о свадьбе
17:47
"Душа болит": Как живет в России 13-летний сын Хабенского после эмиграции
17:33
Резко постаревший Харатьян шокировал своим видом: У него все хорошо?
17:25
"Так меня это задело за живое": Анфиса Чехова взвыла из-за страшной несправедливости
17:25
Эксперты перечислили причины для возможной катастрофы на рынке жилья в России
16:57
Папарацци засняли побег ставшего многодетным отцом султана Сулеймана из "Великолепного века"
16:56
"Поздно": Соблазнивший Пугачеву Галкин обречен на адские муки
16:56
Еще две квартиры разыграют среди вакцинированных в Москве
16:52
"Пузыри и бугры": изменения Брежневой вызвали ужас
16:52
"Не заразись!": россияне боятся за жизнь Сябитовой после контакта с Гузеевой
16:47
Звезда фильма "Зимняя вишня" Сафонова разбилась в ДТП в центре Москвы
16:41
"Петух в попу клюнул": что происходит с Телегиным
16:28
Странному поступку Литвиновой нашли оправдание: Не должно быть красивым
16:19
Раздвинувшая ноги Волочкова набросилась на обидчиков: Курицы, марамойки!
16:15
"Многие из вас уже догадались": разведенка Кабаева сообщила о скорой свадьбе
16:11
"Мы любим пельмени": Сколотившая миллиарды Водянова притащила детей в Россию
16:07
"Он серьезно болен?": Безрукова показала высохшего актера Лавроненко
16:01
После горячих объятий Ивлеева объявила о романе с Кридом
15:38
Россиян предупредили о введении qr-кодов в поездах и самолетах
15:24
Звезда "Кривого зеркала" влезла в публичный гей-скандал: Было противно
15:20
"Цыганка Аза": известный стилист вылил ушат помоев на разряженного Киркорова
15:12
"Очень признательна": Канделаки плюнула в недоброжелателей
15:10
Тайный отец ребенка и счастливая многодетная семья: Как сейчас живет ведущая Мария Ситтель
14:39
Перестал мыться: окружающие начали шарахаться от воняющей звезды "Шерлока"
14:38
"У меня на руках заключение": Джигурда доказал невиновность Ефремова
14:33
"Очень его хотел": Известный режиссер публично обласкал Сухорукова
14:26
"Уже на небесах": Убитый горем Петросян оплакивает потерю
14:26
Ангела Меркель обратилась к Владимиру Путину из-за кризиса с мигрантами
14:16
Шепелев боится музыкального таланта сына Фриске: Повторять ошибку не хочу
14:15
"Очень больно": рыдающая Бородина заявила о желании уйти
13:53
"Куртизанка": Пересильд высказалась о карьере через постель с Абрамовичем
13:46
Сладкий мальчик вцепился в большую волосатую игрушку одинокого Цискаридзе
13:44
"Радостное ожидание": жена Газманова сделала признание о беременности
13:36
Только родившая Дитковските скрывает реальное количество детей
13:35
"Как животные": Пригожин вытолкал взашей развратных извращенцев
13:19
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
13:11
Глава Минздрава призвал привлекать врачей-антипрививочников к уголовной ответственности
13:08
Известная актриса Дитковските в трусах заявила о рождении третьего ребенка
13:07
Опра Уинфри открестилась от Меган Макрл после скандального интервью
13:03
Свыше трети россиян заявили о недоверии к полиции
12:50
В России снизилось число сторонников декретных отпусков для женщин
12:39
"Начинаю рыдать": Многодетная жена Тарасова одержима ужасом после родов
12:38
Звезда "Физрука" Панина о расставании с мужем: Это просто служебный роман
12:31
Взбудораженной Кабаевой наставили рога в Милане
12:28
"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
Имя киевской пианистки Цымбалюк-Романовской предложено присвоить московской музыкальной школе
Оконфузившуюся Ротару хотят лишить почетного звания: Стала антиподом себя самой
"Об этом все знали": Любвеобильную изменщицу Васильеву приложили за наглую ложь
Секс-видео 65-летнего качка Шифрина попало в Сеть
В России хотят запретить шоу "Голос": Богатые педофилы и разврат
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Уход Максима Галкина: стали известны подробности

Уход Максима Галкина: стали известны подробности

В аккаунте Максима Галкина рассказали о его уходе. Свою точку зрения высказали коллеги артиста: блогер Максим Нечаев и певец Александр Шпагин.

Продолжение: "Поздно": Соблазнивший Пугачеву Галкин обречен на адские муки
прочитано 3615 раз

Максим Галкин – активный пользователь социальных сетей. Артист не стесняется показывать свою жизнь, а также часто балует подписчиков видео и фотографиями Лизы и Гарри – детей юмориста и Примадонны.

ПО ТЕМЕ

Страстный роман Пугачевой и Галкина признали фикцией: Холодный расчет

"Максим, остановись!": народ высмеял перебравшего с косметикой для лица Галкина

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

На днях муж Пугачевой выложил пост, в котором подробно рассказал о том, как ухаживает за своим лицом. Он пользуется кремами, особенно сейчас, когда кожа быстро сушится. Галкин протестировал новый продукт и остался им доволен.

"Пост артиста об уходе за собой, на мой взгляд, говорит только о том, что Максим Галкин заботится о своем здоровье, думает о красоте лица", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" блогер Максим Нечаев.

Эксперт уверен, что за собой нужно ухаживать не только женщинам, но и сильному полу тоже. Его радует, что в 2021 году они все больше начинают заниматься собой и заботиться о состоянии кожи.

"Более десяти лет назад мужчины, у которых была возможность ухаживать за собой, уделяли пристальное внимание своему внешнему виду. Аккуратно постриженные усы, борода, грамотно подобранная прическа – все это всегда указывало на определенную статусность. Представители сильного пола, которые имели хорошее происхождение и достаток, всегда следили за тем, как они выглядят. На мой взгляд, это не только нормально, это правильно", – подытожил он.

Некоторые поклонники написали своему кумиру, что тот делает женскую рекламу и ему такое не идет. А кто-то вообще был удивлен, что отец двоих детей мажется кремом перед сном.

"Если мужчина ухаживает за своим лицом как женщина: маски, макияж, то это для меня, по меньшей мере, странно. Я считаю, что мужчина, безусловно, должен следить за своим лицом, но как мужчина. Он должен быть выбрит, пользоваться кремами до и после бритья. Пахнуть вкусным парфюмом. Это все", – подытожил музыкант Александр Шпагин.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 ноября 2021, 10:00 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

72-летняя "мещанка" Пугачева побила молодую жену Эрнста

комментарии

Ответить:

Ник
Пожаловаться Ответить
Новикова , напишите лучше как Пубабкин попку вазелином мажет- Вам не стыдно об этом писать????
Гость889611
Пожаловаться Ответить
максимовна галкина со своим всеведущим рылом и, как мудро здесь сказали, своими плоскими шуточками из подворотни, постоянными "репортажами" из грязи про свою пробирочную семью и старуху Пугалкину всех достал. Ничтожество без образования и культуры.
Гость894838
Пожаловаться Ответить
это ж надо - уход Галкина. это какой недоросль такое заглавие удумал. это ж сколько нужно учиться для такого. господи. прости меня. за что, кто это печатает, где корректоры
Гость895530
Пожаловаться Ответить
Никто и не сомневался в его способностях
Гость895850
Пожаловаться Ответить
Рассмешили. Какое хорошее происхождение может быть у гопников в дорогих костюмах от Бриони и с ухоженными лицами и речами из подворотен?
URSULA SHIPINSKI
Пожаловаться Ответить
Сто раз пожалела Гала Максимова, что затеяли этот спектакль с полуразложившейся, с трупным запашком, на ладан дышащей старой клюкой. Антипатию заслужил. Ну питтар, им бы и оставался. Все это знают, как покойный Задорнов "раскручивал" задние ворота Галкиного гаража. А то натуралочкой стал? Со старой содержанкой, с отработанным материалом.
гость
Пожаловаться Ответить
Галкину по фигу нравится он старой Пугачихе или нет.Она для него как заботящаяся бабушка о внуке.Ему надо сохранять лицо для другого.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Радостное ожидание": жена Газманова сделала признание о беременности

Семья порадовала поклонников
Шоу-бизнес

Сладкий мальчик вцепился в большую волосатую игрушку одинокого Цискаридзе

Утехи и забавы танцора
Шоу-бизнес

Взбудораженной Кабаевой наставили рога в Милане

Гимнастка прокомментировала ситуацию
Шоу-бизнес

"Душа болит": Как живет в России 13-летний сын Хабенского после эмиграции

Религия встала поперек горла

Гороскоп

Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Гороскоп на ноябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года

Здоровье

Россиян предупредили о введении qr-кодов в поездах и самолетах
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
Глава Минздрава призвал привлекать врачей-антипрививочников к уголовной ответственности
За сутки в России выявили ковид у 38 058 человек

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

В Подмосковье детей эвакуировали из-за пожара в школе
Во Внуково двое россиян пытались пронести в желудке почти килограмм наркотика
В Новосибирске пассажир такси выстрелил в водителя из травматического оружия
Летевший из Петербурга самолет экстренно сел в Абакане
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+