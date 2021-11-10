Уход Максима Галкина: стали известны подробности

В аккаунте Максима Галкина рассказали о его уходе. Свою точку зрения высказали коллеги артиста: блогер Максим Нечаев и певец Александр Шпагин.

Максим Галкин – активный пользователь социальных сетей. Артист не стесняется показывать свою жизнь, а также часто балует подписчиков видео и фотографиями Лизы и Гарри – детей юмориста и Примадонны.

На днях муж Пугачевой выложил пост, в котором подробно рассказал о том, как ухаживает за своим лицом. Он пользуется кремами, особенно сейчас, когда кожа быстро сушится. Галкин протестировал новый продукт и остался им доволен.

"Пост артиста об уходе за собой, на мой взгляд, говорит только о том, что Максим Галкин заботится о своем здоровье, думает о красоте лица", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" блогер Максим Нечаев.



Эксперт уверен, что за собой нужно ухаживать не только женщинам, но и сильному полу тоже. Его радует, что в 2021 году они все больше начинают заниматься собой и заботиться о состоянии кожи.

"Более десяти лет назад мужчины, у которых была возможность ухаживать за собой, уделяли пристальное внимание своему внешнему виду. Аккуратно постриженные усы, борода, грамотно подобранная прическа – все это всегда указывало на определенную статусность. Представители сильного пола, которые имели хорошее происхождение и достаток, всегда следили за тем, как они выглядят. На мой взгляд, это не только нормально, это правильно", – подытожил он.

Некоторые поклонники написали своему кумиру, что тот делает женскую рекламу и ему такое не идет. А кто-то вообще был удивлен, что отец двоих детей мажется кремом перед сном.

"Если мужчина ухаживает за своим лицом как женщина: маски, макияж, то это для меня, по меньшей мере, странно. Я считаю, что мужчина, безусловно, должен следить за своим лицом, но как мужчина. Он должен быть выбрит, пользоваться кремами до и после бритья. Пахнуть вкусным парфюмом. Это все", – подытожил музыкант Александр Шпагин.