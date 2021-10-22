"Уже не смешно!": Охмурившую Солнцева бабулю приговорили к смерти

Эпатажный актер Гоген Солнцев хорошо известен своими любовными похождениями и странными пристрастиями. Недавно 40-летний мужчина развелся с пожилой пенсионеркой Екатериной Терешкович, которая прославилась откровенным поведением на камеру.
Сейчас о личной жизни фрика известно несколько обстоятельств. Со дня на день он собирается жениться, на ком — пока секрет. Также артист внезапно влюбился с первого взгляда, а еще развеял тоску с деревенской старушкой.
Теперь же Гоген Солнцев нашел еще одну пассию преклонного возраста, которую называет "малышкой" и "юной обольстительницей Любушкой". С ней ушлый скандалист сделал совместное фото. Он прильнул к сморщенному телу ухоженной дамы, намекая на дальнейшее развитие отношений.
Все бы ничего, но вызывающее поведение фрика надоело пользователям Сети. Некоторые призвали мужчину бежать на лечение к психиатру. "Мне вас очень жаль! И уже не смешно!" — написала одна из поклонниц Гогена Солнцева.
Досталось и так называемой Любушке, которая успела охмурить артиста. Категоричный народ практически приговорил ее к смерти, оставив нелестные комментарии. "Малышке-то осталось жить два понедельника", "Некрофилией потягивает", — выразились категоричные критики. Гоген Солнцев не стал защищать новую подругу, отвечая на нападки злопыхателей.
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