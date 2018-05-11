Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

В апреле бывший участник скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Гоген Солнцев женился на бизнесвумен Екатерине Терешкович. Интересно, что никто из журналистов доподлинно не знает возраста избранницы Гогена: по одним данным, ей 63 года, по другим – 72 года. Отметим, что самому Солнцеву 37 лет. После регистрации брака новоиспеченные супруги отправились в свадебное путешествие.