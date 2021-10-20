Расставшийся с пенсионеркой Солнцев женится на молодухе

Всего лишь на минувшей неделе россияне горячо обсуждали развод Гогена Солнцева с Екатериной Терешкович. Сейчас же оказалось, что скандальный шоумен вновь решил связать себя узами брака.



Гоген Солнцев заявлял в своем инстаграм-аккаунте, что его выбило из колеи расставание с пожилой возлюбленной. Он был оскорблен тем, что женщина первой его оставила. Кроме того, между бывшими супругами разгорелась настоящая война.

Екатерина Терешкович пообещала посадить артиста в тюрьму. Однако тот, судя по всему, уже не переживает из-за угроз экс-избранницы и развода, а вовсю занимается личной жизнью.

Стало известно, что Гоген Солнцев 29 октября женится. Личность новой возлюбленной звезды пока не раскрывается. Чета уже подала заявление в ЗАГС. По некоторым данным, шоумен и его пассия уже отправляют гостям приглашения на свадьбу. Праздновать торжество, по имеющейся информации, будут в баре на Сретенке.

Уточняется, что на свадьбе Гогена Солнцева будет много сюрпризов, в том числе и кулинарных. Так, по словам организатора торжества Дианы Бичаров, жених и невеста угостят гостей тортом из рыбы.

Для торжества артист выбрал фрак, а его возлюбленная традиционное белое платье. Примечательно, что новая избранница Гогена Солнцева молода, но точный ее возраст пока неизвестен.

Екатерина Терешкович пока не отреагировала на известие о свадьбе экс-супруга. Но можно догадаться, что новость ее сильно разозлит. Ведь после их развода прошло совсем мало времени.