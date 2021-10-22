"Мешает сделать выбор": почему Солнцева бросает от старушек к молодым

Гоген Солнцев – человек-эпатаж, который привлекает внимание любыми способами. Несколько лет вся страна следила за его историей любви с Екатериной Терешкович, 65-летней российской бизнесвумен.
Кажется, звездная пара обошла все теле-шоу и снялись во всех фильмах про их семью. Несмотря на это, чувствам пришел конец. Стало известно, что знаменитости развелись. Впрочем, Солнцев горевал не очень долго. Уже через неделю он сообщил, что женится на молодой девушке.
"Он человек, который не может быть один, ему необходима компания, необходимо общество. Сам по себе он очень общительный. К большому сожалению, это ему и мешает сделать в жизни правильный выбор. Когда человек отвечает взаимностью, он сразу принимает это близко к сердцу, начинает строить отношения", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Сергей Ланг.
Психолог объяснил, почему блондина так бросает от пожилой Терешкович к молодой любовнице, имя которой он, правда, пока не раскрывает. Актер быстро влюбляется и еще стремительнее забывает своих пассий.
"Таким людям важно, чтобы человек был принципиально противоположен предыдущему партнеру. Это говорит о том, что этот человек очень увлекающейся. Эти отношения недолговечны, ничем хорошим они не заканчиваются", – рассказал эксперт.
Причем радиоведущему важно, чтобы его предыдущая и будущая жены были абсолютно разными. Он хочет получить новые эмоции и впечатления от партнерши.
"После общения с пожилой женщиной он чувствует контраст, общаясь с молодой. У нее современный менталитет, здесь больше будущего", – подытожил он.
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