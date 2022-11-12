Гоген (Илья) Солнцев шоумен

Гоген Солнцев, в жизни Илья, родился в Москве в конце 1980 года. Мать Людмила Васильевна по профессии учительница. Сведения об отце, доступные в Сети, расходятся: он то ли сотрудник греческого посольства, то ли российского в Греции. Ребенка воспитывали бабушка и тетя.

После школы юноша отправился в театральный вуз, в котором с блеском прошел конкурсные испытания. Но на актерский факультет Солнцев не попал, так как курс уже был набран, и педагоги предложили учиться на коммерческой основе. Чтобы заработать денег, Гоген закончил курсы по сетевому маркетингу и устроился работать в косметическую фирму. По слухам, в сетевом бизнесе Солнцев добился успеха.

Творческая карьера Ильи началась случайно. Бывший педагог открыл детский театральный кружок, вспомнил о талантливом ученике и пригласил Солнцева на мастер-класс. В этом кружке Гоген проработал пять лет, за это время успел поучаствовать в детских телепередачах, сотрудничал с Детской академией телевидения.

Вторая попытка стать актером не увенчалась успехом, и Илья пошел на режиссуру. Из-за вспыльчивого характера и разногласий с педагогами вскоре взял академический отпуск, во время которого отучился ни много ни мало в Академии Ли Страсберга в Америке. Позднее Солнцев обзавелся собственным агентом, поездил по стране с концертами, выступал как конферансье на концертах звезд российской эстрады. Театральное образование парень все-таки получил, окончив режиссерский факультет ГИТИСа.

Первое заметное появление на телеэкране произошло на канале МТV. Парень появился в реалити-шоу в образе Мэрлина Мэнсона, чем не только шокировал режиссеров, но и запал им в память.

Появился Солнцев и на центральных каналах в шоу «Говорим и показываем», «На самом деле». Кадры из передачи Андрея Малахова «Пусть говорят», на которых Гоген кричит «Адвокат!», разошлись по Интернету в виде многочисленных мемов.